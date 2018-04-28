〈北部〉竹縣AI智慧園區 中央允列前瞻補助

2018-04-28

工業局審查通過 總計畫需9.2億

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會定期會昨天開議，縣長邱鏡淳施政報告時宣布，「國際AI智慧園區」已獲經濟部工業局審查通過，將列入「前瞻基礎建設計畫」給予新竹縣補助，總計畫經費約需九．二億，地點在之前的「國際綠能智慧園區」預定地，如順利開發，將帶動新竹縣AI產業聚落出現。

縣府國際產業發展處說，國際AI智慧園區預定地在竹北市莊敬北路，西側緊鄰國道一號高速公路，南側是豆子埔溪中游水域與勝利八街，總面積十三．四三公頃，已通過工業局審查，就等中央正式核定補助金額。

原綠能園區預定地 AI產業帶動轉型

國際產業發展處表示，新竹縣過去的科技聚落著重製造業，對環境、能源的損耗很大，國際AI智慧園區未來計畫引入的產業，側重軟體開發，類似「南港智慧園區」，是低耗能的綠色產業，也符合之前規劃綠能智慧園區的期待。

邱鏡淳說，推動國際AI智慧園區除可延續新竹縣的產業實力，也配合國家「台灣AI行動計畫」，以AI加速產業創新，讓AI與產業接軌，強化既有優勢產業，帶動產業升級轉型。

縣府表示，國際AI智慧園區前身為「國際綠能智慧園區」，預定地原是台灣大學竹北分部的二期用地。民國一百年間，因台大開發期程始終不定，縣府為了不讓土地閒置，爭取用地變更，從文教用地變更為綠能園區的都市計畫用地，獲內政部都委會通過。

曾一度傳出台達電子有意投資開發，但終究沒有實現，至今仍是一片「樹海」。邱鏡淳將「國際綠能智慧園區」，改為「國際AI智慧園區」重新出發，爭取中央前瞻補助，獲得重大進展。