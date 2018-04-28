〈北部〉桃園運動中心 議員質疑收費太高

2018-04-28

要求市民日優惠也應放寬

〔記者謝武雄／桃園報導〕體育局長夏金興昨天到議會進行工作報告，由於桃園國民運動中心將於五月四日試營運，多位議員對於收費標準、優惠方案都提出不同建議，尤其是收費標準被質疑太高；議員邱素芬抱怨，之前體育局多次允諾不會比雙北高，如今與板橋相較卻只高不低，希望市府能協商降價，另議員萬美玲也認為「市民日」只優惠鄰近七里民眾，希望可以放寬到桃園區民。

市府將與承包的救國團協商

夏金興表示，桃園國民運動中心屬於委外經營的性質，承包的救國團每年需繳四百多萬元的權利金，至於收費、優惠方案都經過協商，既然議員有意見，會和救國團協商，要求各項價格都要比雙北低。

夏金興說，事實上，桃園國民運動中心與板橋相較，雖然游泳、體適能中心價格差不多，但籃球項目便宜很多，板橋每場一千九百元，桃園只要一千元，對籃球愛好者是一大福音；未來持市民卡還可享九五折，周邊七個里則是九折，每個月會有一天「市民日」，讓周邊七里里民享有游泳池、體適能中心等單項設施只要十元的優惠。

邱素芬說，板橋國民運動中心收費標準，游泳一百元、體適能中心每小時五十元、停車每小時廿元，這幾項收費與桃園相同，另桌球項目桃園一百元、板橋九十五元，羽球項目桃園每小時最多三百元，比起板橋五百元便宜，但整體來說收費並沒有比雙北低；萬美玲則認為，國民運動中心又不是鄰避設施，「市民日」只針對周邊七個里並不公平，建議擴展至桃園區民。

議員蘇家明認為，國民運動中心肩負推廣體育的重責大任，不應該以營利為目的；議員黃景熙也提到，雙北的物價比桃園高，若桃園國民運動中心價格與雙北相同，這樣太說不過去，況且國民運動中心土地、興建成本都是由政府支出，應該以更低的價格吸引市民來運動。

桃園國民運動中心是桃園市最先營運的國民運動中心，位於桃園區三民路一段、中山東路口，占地九百坪，地下一、二樓為停車場，地上一、二樓為溫水游泳池及會議空間，三樓為體適能中心及多功能教室，四、五樓為籃球場及羽球場，五樓則設有半戶外攀岩場。