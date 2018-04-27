〈北部〉《團結所有力量找回花蓮正確的發展道路》獲徵召首訪許傳盛 劉曉玫：全力以赴

2018-04-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨中執會確定徵召花蓮縣議員劉曉玫代表民進黨參選花蓮縣長選舉，劉曉玫昨拜會當初在黨內也爭取出線的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，兩人互動熱絡。劉曉玫說，花蓮需要一位「廉能」的縣長，讓善良的花蓮人有免於恐懼的權利，她一定會將花蓮這些年該做而沒有做的部分，做的更好，帶領花蓮做到「全民共治」，讓所有花蓮人一同參與花蓮的未來，找回花蓮正確的價值。

許讚劉有勇氣 送上補品打氣

許傳盛則稱讚劉曉玫是非常有Power及勇氣的候選人，期許她能旗開得勝，還送上營養補品為劉加油打氣，希望劉為民進黨在花蓮打一場漂亮的仗，找回花蓮人淳樸善良的本質。他說，這是一場不好打的仗，花蓮有好山好水，但這幾年的發展「好可惜」，很多經費沒有被妥善運用在合適的地方，好縣長就要靠全體花蓮人一起來努力，民進黨上下一定會團結所有力量，找回花蓮正確的發展道路。

劉曉玫說，她有三個感謝，首先感謝花蓮鄉親的栽培，在過去擔任廿二年民代的人生歷程中，感謝鄉親願意給她機會，讓她能夠深耕花蓮、為花蓮服務；也要感謝立委蕭美琴及許傳盛為花蓮的付出；最後要感謝黨中央對她的肯定，讓她有機會能代表民進黨參選花蓮縣長，將懷著謙卑的心及堅定的信念，不負民進黨所託、全力以赴，迎接這一場艱困的選戰。