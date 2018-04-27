〈北部〉國道一號新竹至竹北出口 今起平日上午開放路肩

2018-04-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕為紓解國道一號新竹路段壅塞交通，交通部高速公路局預定今（廿七日）起，針對新竹第二次入口到竹北的北向路段，增加平日上午及延長假日外側路肩限往出口小車通行時段，請小型車駕駛人依開放路肩標誌行駛路肩。

高公局北區養護工程分局副分局長王吉杉表示，國道一號北向新竹交流道公道五入口（93K+175）至竹北交流道（主線91K+107、匝道0K+360），原本僅下午五點到晚上八點及假日下午兩點到晚上八點，開放外側路肩行駛。

經觀察發現，上午車流量已達開放路肩標準，假日晚上八點過後仍有壅塞情形，因此公告新增平日上午七點到十點，並調整假日自下午兩點到晚上十點，開放外側路肩限往出口小車通行。

王吉杉提醒，上述路段開放路肩，僅限往出口小車通行，請小型車駕駛人勿利用該路段的外側路肩超車，即行駛開放路肩，卻又在「路肩通行終點」標誌前變換至外側車道，一旦被舉發，將依規定裁處四千元以上、六千元以下罰鍰。

高公局表示，國道一號新竹路段，現有三處開放路肩，都是僅限往出口小車行駛，除上述路段，還有竹北南向（87K+290~90K+540）與竹北-新竹A（公道五及光復路）南向（91K+590~93K+320），開放時段都是平日上午七點到十點及假日上午七點到下午一點。