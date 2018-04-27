〈北部〉聽障婦克服逆境 餐飲界找到一片天

2018-04-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕從小就失去聽力的小娟（化名），沒有因此自暴自棄，努力培養廚藝和烘焙技能，經竹北就業服務中心協助，投入喜愛的餐飲工作，表現深獲肯定，找到屬於自己的一片天。

努力培養廚藝 珍惜工作機會

廿七歲的小娟透過手譯老師表示，小時候因為生病失去聽力，從此只能活在無聲的世界，所幸家人支持，她從未放棄自己。就讀台南啟聰學校家政科時勤學廚藝、烘焙相關技能，可惜畢業後未能順利找到相關工作，在科技公司擔任作業員近十年，後因工作時間長等因素而離職。

經由竹北就服中心協助，小娟順利找到育新人本游泳學校吧檯餐飲工作，未料遭遇婚變、重大傷病，休養近半年，雇主為她保留職缺，重返職場後並依據她的身體狀況調整工作內容。

小娟珍惜這份得來不易的工作，因此努力默記各種飲料與餐點製做配方，用小紙條時時提醒自己，從每次錯誤中找出改善方法。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，竹北就服中心透過職場學習及再適應計畫，成功推介小娟進入職場，為了讓她減輕工作環境不適應感，就服員陳延綽為她申請手譯老師與感應警示燈、手臂震動呼叫器、電子手寫板等輔具，協助與主管及客人溝通。

主管協助 讓她發揮所長獲肯定

主管也協助營造友善的工作環境，讓她得以發揮所長，歷經半年努力學習與適應，小娟的工作能力與服務表現讓雇主與客人都相當滿意。