〈北部〉三義桐花山林 遭濫倒引火滅跡

2018-04-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內於前兩年，遭濫倒事件頻傳，被民眾譏成了「濫倒天堂」，經縣府環保局與檢警單位合作查緝，溯源糾出禍首，除開罰也追究刑責，才抑止濫倒氣焰。但三義鄉桐花山林，月前又發生濫倒事件，且行為人疑似再引火燃燒，企圖「毀屍滅跡」，無視恐釀山林火警的危害，如同濫倒手法再進化。

勝興車站附近 屬營建廢棄物

三義鄉民代表王文成說，遭濫倒地點鄰近知名觀光景點勝興車站，為苗四十九之一線一‧五公里處的路旁駁坎下方，經了解為類似住家裝潢拆卸後的營建廢棄物，且被發現時，有遭火焚燒過，幸好未釀成山林火警；轄區警方獲悉，也主動偵查，但經近一個月調查，因當地位處偏郊，尚無頭緒。

迄今近一個月 仍未找到禍首

因這批廢棄物被發現迄今，已近一個月，仍原封未動地留在原地，不見相關單位處理，雖不會衍生臭味，但因現已進入油桐花開季節，而當地也是賞桐熱門路線，居民也諷「是要遊客一邊賞桐、一邊看垃圾嗎？」盼能早日移置。且因該路段沒有護欄，王文成也將向公所反映增設「防堵」。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳表示，依據法規，濫倒行為人，為第一順位的清除者，若找不到行為人，則得由遭濫倒的土地所有人負責清除，若地主無能力清除，最後還是得由公部門代履行，再向前兩者求償。

蔡政勳也認同當地居民的看法，表示廢棄物一直存放於該處，確實有礙觀瞻，會請鄉公所儘速移除。公所清潔隊長魏郁洧說，之前基於警方偵辦證據保存，所以未清除，如今偵查告一段落，公所將與土地所有權人聯繫，設法清除。

蔡政勳說，縣內於二○一六年發生四十件濫倒，環保局與檢警將強聯繫合作，去年降為廿件，今年目前為五件，濫倒數量已逐年下降。但像此類偏郊地區，因監視錄影器等科技設備缺乏，往往容易淪為濫倒點，仍有賴居民守望相助，發現可疑人車，即可通報110或環保陳情專線：0800-066666。