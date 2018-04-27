〈北部〉《桃園》弱勢長輩慢性病 衛局推送藥到宅

2018-04-27

〔記者陳昀／桃園報導〕慢性病患者必須長期用藥，其中不少長者因為失能、獨居等因素而領藥困難，市府衛生局針對五十歲以上具低收入戶、身心障礙身分的慢性病患者，提供「送藥到宅」服務，並搭配「居家藥事訪視」，協助長者正確用藥，已於三月啟動。

衛生局藥政管理暨稽查科長張敬崴指出，桃園年輕人口雖多，但老年人口也在持續成長，目前社會局登記在案的獨居長者有二千多人，其中部分長者因患有慢性病而不便自行領藥，衛生局因此推動「送藥到宅」服務，每個月會到府服務一次。

60藥師排班服務 順便居家訪視

張敬崴說，這項服務委託桃園市藥師公會代辦，工會目前有六十多名藥師排班服務，「送藥到宅」時也會搭配現有的「居家藥事訪視」服務，檢視用藥問題，並協助整合不同醫療院所藥物，或可能與藥物交互作用的健康食品及中藥，以及挑揀過期藥物等，每趟服務由衛生局提供一千元藥事服務費。

他說，「送藥到宅」的服務對象為年滿五十歲的中低收入戶、獨居長者、經濟弱勢、臥床失能、身心障礙者，民眾若有慢性處方需求，可向各區衛生所填表申請，衛生局再派員前往評估需求。

他表示，去年度的「居家藥事訪視」計服務三三五名個案、六○二人次，希望擴增服務後，能增加藥物的治療效果及用藥安全性。