〈北部〉《桃園》全大運首納電子競技 陳威霖今做賽評

2018-04-27

〔記者李容萍、許倬勛／桃園報導〕全國大專校院運動會（簡稱全大運）將於廿八日至五月二日在中央大學登場，今年突破以往慣例，首度將電子競技納入正式運動競賽項目，賽事昨天也提前開打，由甫獲線上卡牌遊戲《爐石戰記》世界冠軍的電競好手陳威霖（tom60229）擔任代言人，並將於今天及卅日擔任電競賽事實況賽評。

台大經濟系畢業的陳威霖說，就算是電競比賽，必須具備的條件和大部分的運動選手是一樣的，除了天分，就是要好好努力練習才會有好成績；他認為台灣電競選手很努力而且實力很強，玩電競的比例在各國當中是比較高的，在電競運動領域的競爭力算是厲害的，對於全大運能將電競納入正式比賽項目，他感到興奮與期待。對於有意加入電競選手行列者，陳威霖則說，電競這條路其實是滿難走的，所以他通常不太建議大家進入這個行業。

爐石戰記共有13校與賽

中大校長周景揚表示，這次是中大時隔卅年再次舉辦全大運，今年最炫的賽事就屬首度列入比賽項目的電子競技，校方也打造了聲光效果絕佳的電競場地；全大運電競賽事分《爐石戰記》個人賽（十三校參賽以及《英雄聯盟》團體賽（八校）。

此外，壢新醫院是全大運的合作醫療團隊，院方已結合運動醫學科、復健科、骨科等組成醫療團隊，將提供比照奧運、亞運等國際賽事的高規格醫療照護。