〈北部〉全中運桃園摘46金 全國排名第4

2018-04-27

〔記者陳昀／桃園報導〕在台中市舉行的全國中等學校運動會昨天落幕，桃園市代表隊於最後一天賽事由瑞原國中、桃園高中在四百公尺團體接力再摘兩金，最終獲得四十六金、五十三銀、七十銅，居全國第四，明年將再戰高雄全中運。

楊梅國中6金4銀7銅 表現最佳

教育局指出，各校在全中運都表現不俗，楊梅國中獲六金四銀七銅表現最為亮眼；單項則以跆拳道獲九金八銀十銅表現最優，射擊七金八銀七銅、田徑七金十銀十銅、角力七金七銀十二銅、射箭四金一銀一銅、空手道三金四銀六銅、柔道三金三銀六銅。

國男、高男1600公尺接力再奪二金

昨天最後一天賽事，桃園市田徑健兒持續發揮永不放棄的精神，瑞原國中簡丞佑、傅乙祐、吳孟昇、張庭豪聯手跑出國中男子組一千六百公尺接力金牌；桃園高中鄭凱倫、王愷毅、林嘉芫、朱茗漢則摘下高中男子組一千六百公尺接力金牌，為賽事劃下完美句點。

奪牌最多的楊梅國中柔道及角力隊這次在全中運大放異彩，許民煒在國男組角力自由式第一級、國男組柔道第三級摘得雙金，陳晨新搏得國男組角力希羅式第五級金牌，江英滐、曾宥善分別摘下國男組柔道第一級、第九級金牌，吳貴翔獲得國男組角力自由式第四級金牌，整體表現令人讚嘆。

而單項表現最佳的跆拳道，由楊光國中小楊尋真、潘奎恩，瑞原國中莊明恩、仁和國中陳家樂、楊佳恩，內壢國中許弘毅，平鎮高中張語欣、李孟恩拿下跆拳道對打金牌；北科附工徐瑋辰、陳昱銘、吳京典也在高男組跆拳道品勢團體賽鑲金。