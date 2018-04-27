〈北部〉《桃園》農博青創市集傳強租設備 市府：協調退費

2018-04-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合桃園農業博覽會，市府青年事務局編列九五○萬元打造青創市集，提供青年擺設攤位；市議員魯明哲、舒翠玲昨天於青年事務局進行工作報告時，質疑市府強調攤位不收租金，但得標廠商卻巧立名目，要求攤商繳交佈線費，更強迫租用設備收取不合理費用，輕食區的攤商因此得花四、五萬元，這簡直是剝削青年，遑論輔導青年創業。局長顏蔚慈表示，經查若認定有強租情形，會協調包商退費。

議員爆 包商不准攤商自備

魯明哲質詢說，有輕食區的攤商向他反映，承包商不准攤位自行攜帶設備，一定要向承包商承租，才三千元價值的水槽，只租四十天竟要價一萬二千元，冰果店因須使用冰箱、製冰機等設備，由於設備較多，租金至少得花上五萬元，而一般的飲食攤位也得四萬多元，攤商們為了好好做生意，大家都敢怒不敢言；舒翠玲也說，輕食區的餐飲業者早有自己的設備，不可能只是因為方便，就花大錢承租設備，這顯然是「強租」的情況。

青年事務局長澄清 可自備

局長顏蔚慈表示，輕食區攤位的設備，如水槽（含自來水入口、排水口）、冰箱，製冰機、烤箱、桌椅等，攤商可以自備，也可以向承包商承租，且都有公開價碼。昨天在議員質詢後即進行初步調查，承包商都提出攤商承租設備的合約書，是否為強租，還要深入了解；她說，經查若認定有強租情形，會協調包商退費。

顏蔚慈表示，青創市集共有一百個攤位，「文創、創客區」有八十個攤位，輕食區有廿個攤位，承租攤位的青年事先須經過審核，收費方面有保證金五千元可於結束後退還，另有每天一百元清潔費，農博從四月四日至五月十三日共四十天，清潔費四千元，如果攤位需要用電，另需繳納佈線費，「文創、創客區」三千元、輕食區五千元，電費則為每度四．五元，用水免費。

經發局攤位 攤商一律自備器材

事實上，經濟發展局也在農博會場設置美食區，與青創市集的輕食區雷同，四十天收取四千元清潔費，而攤位進場得交八千元佈線費，但設備一律由攤商自備，總計攤商只須繳交一萬二千元，而電費則視使用量而定，用電量大的攤位設獨立電表計費，小攤位共用電表平均分攤。

青年事務局說，農博至昨天已營運廿三天，青創市集攤位平均營業額為每日兩千元，平均業績為四萬六千元，最差的攤位營業額約二萬多元，業績好的攤位已達二、三十萬元。