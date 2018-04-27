〈北部〉吉安嘉德萱草花田 「母親花」綻放

2018-04-27

平地金針花 農改場技術移轉

〔記者王錦義／花蓮報導〕別稱為「母親花」的萱草，即日起到七月間在花蓮縣吉安鄉境內嘉德萱草花田陸續綻放美麗姿態，鄉公所指出，由花蓮農改場「技術移轉」色彩豐富的平地金針花，經過多年在吉安鄉稻香村廣賢二街的「嘉德萱草花田」培育，形成吉安客庄亮點，除能欣賞遍地金針及周邊多種花卉，望向山邊也能看見白色桐花點綴綠色山脈，與藍天白雲相互輝映。

種1甲地萱草 地主免費開放賞花

地主曾永坤說，七年前獲花蓮農改場技術授權，將原本的菜圃全部改種萱草，開始繁殖：萱草花蓮一號─粉佳人、萱草花蓮二號─艷紅佳人、萱草花蓮三號─甜蜜佳人、萱草花蓮四號─俏佳人、萱草花蓮五號─黃天鵝，現已繁殖成功種植近一甲地，品種為觀賞用，花期達三個月，從四月底至七月，再過十天將是平地金針盛開期，特別是五月母親節，全園將是全盛開花時期，開放全園讓更多民眾免費欣賞拍照。

鄉長黃馨感謝曾永坤在農業上的奉獻，免費開放花田讓大家可以入園賞花，帶動地方觀光發展，也謝謝各界民意代表的支持。黃馨說，曾永坤致力於農業五十餘年，年輕時曾在花蓮區農業改良場、農耕團、農技團任職，不只學有專精，更希望藉由自身專業知識，與農友互相切磋，討論如何提高產量及品質，讓花蓮的農業技能更提升。

金針花也代表著台灣的「母親花」，象徵著母偉大的母愛，吉安鄉公所特地在母親節前夕，與鄉內模範母親提前慶祝母親節。黃馨說，透過在地豐富人文內涵，結合農業觀光，推動在地產業，歡迎鄉親在這個感恩的季節裡，帶著母親漫步稻香、永興村金針花田間，留下令人難忘的回憶。