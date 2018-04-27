〈北部〉宜蘭第一鮪拍賣 189.9萬元創新高

2018-04-27

每公斤飆上9千 也創下南方澳最高紀錄

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「宜蘭第一鮪」身價創新高！蘇澳籍漁船日福廿六號捕獲今年宜蘭第一鮪，昨天拍賣每公斤飆上九千元，重量有兩百一十一公斤，總價一百八十九萬九千元，創下南方澳史上最高紀錄。買下宜蘭第一鮪的餐廳老闆陳基發說，南方澳是黑鮪魚的故鄉，他要推廣家鄉好料理。

陳金德主持拍賣 鮪魚館老闆霸氣開價

日福廿六號船長邱進龍廿三日晚間在日本八重山群島北方海域作業，出海第二天就捕獲這尾龐然大物，當時和黑鮪拉扯很久才拖上船，隨即火速返港拔得頭籌。廿四日下午兩點返抵南方澳卸魚秤重，因重量超過一百八十公斤、起勾時為活魚，船籍也是蘇澳籍，經蘇澳區漁會認證為貨真價實的「宜蘭第一鮪」。

昨日上午九點，宜蘭縣代理縣長陳金德主持拍賣，以每公斤六千六百元底標喊價，承銷人喊價聲四起，南方澳海產店基發鮪魚館老闆陳基發，喊出九千元天價，三聲落定後，以一百八十九萬九千元價格得標。陳基發說，南方澳是黑鮪魚故鄉，拍賣價格不能輸給東港，雖然得標價很高，他想回饋鄉里，價格高低不是問題。

船長6年前也創首鮪最重360公斤紀錄

六年前，邱進龍也曾捕獲「宜蘭第一鮪」，以重三百六十公斤締造南方澳黑鮪最重紀錄，今年第二次捕獲第一鮪，拍賣單價及總價雙雙再創新猷，他說，價格衝高非常開心，日後出海拚搏會更加努力。

今年「全國第一鮪」出現在屏東東港，重二○六‧四公斤，每公斤拍賣價八千六百元，總價一百七十七萬餘元。