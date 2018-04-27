〈北部〉小錦屏野溪溫泉竟有酒瓶碎片 暗藏危機

2018-04-27

泡湯客受傷 疑遭人蓄意丟入

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕野溪溫泉竟有酒瓶碎片，暗藏割傷危險！有人到新竹縣尖石鄉小錦屏野溪溫泉泡湯時，腳底被異物刺破流血，把異物挖出赫然發現竟是玻璃酒瓶碎片，還在池裡陸續找出好幾片，懷疑有人蓄意把酒瓶碎片丟進池裡，呼籲泡湯民眾注意。

尖石鄉長：派員清除並調查

新竹縣尖石鄉長雲天寶說，野溪溫泉雖然不是官方管理的公共設施，但事關當地觀光形象，公所會儘速派員調查，如果發現還有玻璃，會立刻清除，還給大家安全的泡湯環境。

臉書社團「台灣溫泉探勘網」梁姓網友說，去年到小錦屏野溪溫泉泡過湯後就喜歡上它，對溫泉水質和周遭環境都很滿意，之後一週會去兩次左右，還會定期幫溫泉池換水、挖淤泥、刷洗池壁，但二十三日他和朋友去，朋友竟踩到酒瓶玻璃碎片受傷，二十五日他再去，也踩到受傷。

梁姓網友說，他當天刷洗排水孔左邊的池壁時，右腳底突然好痛，拔出一看流血了，以為是尖銳的落石，後來觸摸到一小塊酒瓶玻璃碎片，他嚇死了，又陸續摸到兩塊更大的碎片，因傷口很痛且池水髒污，擔心感染，趕緊用溪水沖洗。

梁姓網友把經過po在臉書社團「台灣溫泉探勘網」，提醒泡湯同好小心，引發網友熱議：「可惡，明顯惡意設陷阱害人」、「縱使是不小心打破的人，當下應該也要設法清除才是，一點都不為他人著想，真的過份」，還有人安慰說「你算是犧牲自己，救了其他人」、呼籲「好的環境要大家愛護，丟破玻璃這麼缺德的事，還是不要做吧」！

將請警方加強巡邏

雲天寶說，若是惡意行為，真的很要不得，公所會把池水抽乾淨確認池裡還有沒有玻璃碎片，然後再放水回復，也會請警方加強巡邏。