〈北部〉苗市地標新東大橋「失明」8個月 終於要亮了

2018-04-27

廠商趕工 預計下月完成驗收

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗市新東大橋橫跨後龍溪，銜接苗栗市、公館鄉，為縣內第一座夜間亮化工程的橋樑，不僅成為苗栗市夜景地標，也因鄰近中山高速公路，也讓返鄉遊子見橋就知「苗栗到了」，但橋樑LED燈具故障超過八個月，引民感嘆苗市夜景黯然、失色。近來，苗栗縣政府終於將修復工程發包，廠商已進場趕工，預計五月份可望完成驗收。

縣府：工程經費少 兩度流標

縣府水利處城鄉發展科指出，新東大橋燈具，因為歷經風雨，相關燈具與設備逐漸損壞，相關亮化工程修復經費約五十二萬元，因金額較小，招標不易，導致兩度流標，經努力招標，總算有了好結果，讓新東大橋能夠再度「亮起來」。

民眾說，新東大橋跨越後龍溪，連接苗栗市與公館鄉，使用超過千顆LED燈泡裝飾，在夜間與溪水相映，讓人感到美不勝收，被稱為苗栗市地標，也有不少民眾前往拍照、取景。

但於去年八月起，民眾行經新東大橋時，開始發現橋樑亮化設備故障，只剩路燈，讓不少人感到失望，都期盼新東大橋能再度成為苗栗市的「亮點」。

縣府從二○○八年，推動夜間亮化，新東大橋為縣內第一座夜間亮化的橋樑，後陸續在竹南龍鳳漁港景觀橋、苑裡苑港景觀橋、南庄康濟吊橋、後龍溪水管橋、後龍新港大橋等完成十座橋樑夜間亮化。

不過，這些亮化設施因過使用年限、損壞及維修費用龐大等因素陸續熄燈，目前僅剩後龍溪水管橋還持續發亮。