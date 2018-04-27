〈北部〉《桃園》大溪危樓申辦15天 獲獎勵

2018-04-27

還可以減免地價及房屋稅

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區仁和路一段有三間毗鄰的四十年老舊透天住宅，因未通過建物耐震評估標準且未設電梯，屬於「都市危險及老舊建築物加速重建條例」協助重建的對象，屋主十一日提出申請重建計畫，十五天獲市府建築管理處審查通過，成為桃園首件通過的獎勵重建案，獲增十六％容積獎勵，並享地價與房屋稅減免優惠。

建築管理處長王振鴻指出，桃園市屋齡卅年以上老屋超過六萬棟，行政院於去年五月公告「都市危險及老舊建築物加速重建條例」後，市府即陸續發布相關子法，建管處為鼓勵老屋加速重建，今年二月開始受理申請，只要是位於都市計畫區內，符合危老條例規定須限期補強、拆除，或屋齡超過卅年、耐震能力未達一定標準且改善不具效益或未設升降設備的危險老舊建築物，經土地及合法建築物所有權人同意，並在二○二七年五月以前提出申請者，都可獲得獎勵重建。

王振鴻說，此案是全桃園首件申請和審議通過的獎勵案，其基地單元較小，面積約八十五坪，僅三名所有權人較為單純，獲得容積獎勵後，將重建為五層樓具電梯且配置三個停車位的雙併住宅，基地三面臨道路側將退縮三．五公尺打造沿街步道，搭配種植喬木綠化，將可改善舊市區環境，提升居住品質。

符合危老條例最多可獲四十％容積獎勵與減免稅負優惠，大溪這處老宅重建案因居住需求不大，最後獲增十六％容積獎勵，重建期享免徵地價稅，重建後地價稅及房屋稅可減半徵收二年，房屋稅減半最長可再延長十年。