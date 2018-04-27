〈北部〉《桃園》拒棕捷高架化 龜山萬壽路店家掛布條

2018-04-27

〔記者周敏鴻／龜山報導〕市府規劃新建棕線捷運，計畫可行性研究報告已送行政院審查，但近日龜山區萬壽路沿線店家懸掛起數百面布條，抗議十七米寬的萬壽路將興築「高架接駁車」。市府捷運工程局主任秘書林義昌對此表示，棕線捷運計畫可行性報告如經核定後，會將地方意見納入再進行綜合規劃，對龜山鬧區路段是否採地下化展開評估，但目前並無採高架的具體計畫。

捷運局：高架化未定案

林義昌回應，市府對棕線捷運已於二○一二年十二月間、二○一三年三月間舉辦兩次說明會，去年十一月間將計畫可行性研究報告送出，目前由行政院審查中，待行政院核定後，市府才會進行後續的綜合規劃等階段，屆時一定會納入地方意見，依財務、成本、運量等因素，評估桃園到龜山嶺頂間的龜山鬧區路段是否施作地下化。他強調，高架化已成定案的說法是居民的誤解，市府會持續溝通。

店家指高架化 影響生計

龜山區萬壽路沿線許多店家門口近日都拉出綠白色相間的抗議布條，內容寫著：「堅決反對在十七米寬的萬壽路上作『高架接駁車』，恭請市長下鄉聽取民意，勿毀店家生計！」市長後面原來還有兩個字「皇帝」，但居民討論後認為字眼過於強烈，或用膠帶貼掉、或乾脆挖掉，反而格外顯眼。

市府目前積極推動機場捷運延伸到台鐵中壢站段，以及捷運綠線、綠線延伸到大溪段與台鐵中壢站段、棕線與三鶯線延伸至八德段等。其中棕線捷運規劃從台鐵桃園站沿台一甲線、台一線到新北市新莊區，沿途將設八個車站、長約十一．五公里，估計二○二六年能完工通車。

居民說，棕線終點站BRH08站規劃與施工中的萬大線、中和新蘆線共構，方便民眾於站內轉乘，若採高架設計、運量不足，簡直就像是把桃園的乘客送去轉搭台北捷運的「高架接駁車」，不符地方期待。

路寬減縮 恐影響省道車流

居民們並自製模型，說明棕線捷運若採高架化，萬壽路如要維持四線車道，車道寬度將從現有的三．四米減縮為二．六米，勢必嚴重衝擊省道交通。且高架捷運通車後，沿線店家會被邊緣化，生意定會一落千丈，店家因此串連拉布條抗議，盼市府傾聽民意，不要一意孤行。