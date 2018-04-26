〈北部〉肢障者重拾木雕 送日托同樂村招牌

2018-04-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕秀林鄉罹患小兒麻痺的金明德，接受門諾基金會提供居家服務已有六年，早年學過太魯閣族木雕的他，因為種種原因中斷了木雕創作，門諾基金會秀林工作站長劉瑞華，見他消沉、借酒澆愁，鼓勵他為工作站創作木雕作品，讓他重新有了好好過日子的動力，昨天他把「同樂村」木雕招牌送給秀林工作站，「謝謝大家喜歡他的作品」。

六十歲的金明德是太魯閣族人，他獨居富世村賃居的小房間，因為小兒麻痺雙腿完全使不上力，只有腰部以上有知覺，下半身只能「拖行」，平常以輪椅或電動車代步，十多年前他向田貴芳老師學習太魯閣族木雕工藝，九十六年開始創作，曾經作品受到喜愛，賣一件作品可以收入萬元，後來因常借酒澆愁，情緒消沉，木雕工作也中斷，「一停下來就沒有錢再買木頭雕刻了」。

六年前他接受門諾醫院的居家照顧服務，每週有服務員到家打掃、清洗，每次兩小時。

門諾基金會秀林工作站站長劉瑞華也是當地太魯閣族人。劉瑞華說，金明德很有藝術才華，偶而精神較好才會有少許作品，沒有繼續雕刻真的可惜，因為秀林工作站最近剛成立，提供老人日間托育的「同樂村」服務，為了把工作站佈置的更溫馨，鼓勵他做木雕作品，讓工作站的空間更有太魯閣族傳統文化氣息，木頭材料由社區的藝術工作室贊助。

金明德接到工作也很高興，他努力雕刻出「同樂村」的招牌，底下還註記Embiyax su hug（太魯閣族語的『你好嗎』」，另有太魯閣勇士肖像、太魯閣傳統弓箭等雕刻品，昨天贈送給工作站。

他說，看到這麼多人喜歡他的作品，覺得更有信心了，還答應「以後個案督導結婚，要送她傳統勇士及婦女雕刻」！