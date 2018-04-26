〈北部〉蔡明亮策展玩沙丘 壯圍旅服園區28日開幕

2018-04-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處興建的「壯圍沙丘旅遊服務園區」，將於二十八日開幕。東北角風管處昨辦理踩線團，進駐策展的導演蔡明亮也到場。他說，希望將旅服園區搭配他的展覽打造成「夜宿美術館」，讓遊客更親近藝術；風管處表示，年底將推出相關活動，讓遊客夜宿旅服園區。

「壯圍沙丘旅遊服務園區」位於台二線一四九點三公里，將於二十八日開園。東北角風景區管理處昨辦理「踩線團」，邀旅遊、客運業者與部落客先來參觀，希望借助他們幫忙行銷宣傳，交通部長賀陳旦、立委陳歐珀、蔡明亮及園區建築師黃聲遠等人也出席。

進駐沙丘館展期2年 設計6主題展廳

園區沙丘館由國際知名導演蔡明亮進駐策展，以「行者．蔡明亮」為主題展期兩年；展覽以「沙丘」意象，包含塵、海、月光、風、潮及雨等六大主題展廳；融合壯圍自然元素，例如沙、林投樹、水等佈景裝置，運用原本不規則彎曲的沙穴空間和沙紋質理牆面，透過巨型投影呈現藝術效果。

至於園區所有玻璃帷幕的大型圖面，都是蔡明亮親手貼繪，如「塵」廳即用炭筆線條及不規則撕紙貼附手法，來展現壯圍沙丘及林投樹的自然意象。

蔡明亮說，進到園區就是要脫鞋，跟園區親密接觸，這個建築只是一個讓人可以遮風避雨的地方，讓民眾來到這邊，可以好好欣賞周圍生態，園區賣的是一種「生活狀態」，讓人可以對生活有不一樣的體悟。

盼園區變夜宿美術館 東管處規劃中

蔡明亮說，這裡的環境一直在變動，他在此拍攝一年的影片，就發現龜山島每個季節都有不同面貌，他的展覽作品也是進行中的作品，沒有所謂的完成，不斷會有變化，未來他希望園區可以變成一座「夜宿美術館」，讓民眾親近藝術。

東北角風景區管理處長陳美秀表示，管理處已著手規劃，以夜宿美術館為概念，要在年底辦理相關活動，提供旅客夜宿，活動細節仍在規劃。