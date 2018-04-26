〈北部〉新竹肉品市場將改建 轉型為觀光工廠

2018-04-26

獲防檢局評鑑為特優場

〔記者廖雪茹／竹北報導〕主要從事拍賣與電宰豬隻的新竹肉品市場，獲農委會防檢局評鑑為「特優場」，昨天吸引全國逾百家公私營肉品市場等單位觀摩；縣長邱鏡淳表示，縣府已編列三千萬元預算，預定七月動工新建辦公大樓，未來朝觀光工廠方向經營。

吸引逾百單位前來觀摩

新竹肉品市場由於場區消毒作業進步，十七年來首度獲農委會防檢局評鑑為「特優場」，近來更衝刺業績，研發牛肉乾、黑土豬貢丸、急速冷凍生鮮溫體豬肉等新產品，二月在縣府團隊協助下，引進日本和牛試水溫，市場反映不錯。

全國各地的肉品市場、家畜所、屠宰場、冷凍廠等單位，昨天前往新竹肉品市場觀摩屠宰場與化製場進出車輛及繫留場消毒作業情形，農委會防檢局主秘鄭純彬對新竹肉品公司多角化經營表示讚許。

建物老舊 將於7月改建

新竹肉品市場總經理魏銘德表示，肉品市場建築物已卅四年，在縣議會支持下，去年底通過三千萬元預算，將在場區新建三層樓的辦公大樓，每層樓約一百坪，工程設計已標出，如作業順利，預定七月可動工，並爭取在年底或明年初完工。

魏銘德說，全國廿三家肉品市場多已逐漸轉型，因此辦公大樓新建完成後，將朝觀光工廠模式經營，一樓打造明亮的展售空間，與各地肉品市場的肉製品、加工品交流。場區內閒置的屠宰線，也預定兩個月後重新整頓，作為冷凍庫，自用或是供承銷商租用。