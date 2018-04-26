〈北部〉竹縣「桐樂會」 移師竹東文創藝術村

2018-04-26

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣政府今年首度將桐花祭重頭戲「桐樂會」，改到竹東火車站旁的文創藝術村舉辦，五月五日登場。除有客家闖關遊戲，還請來如果兒童劇團、長榮交響樂團演出，賞完桐花還可看表演。

新竹縣長邱鏡淳表示，今年「桐樂會」活動移師竹東文創藝術村，上午安排多位客家歌手、新竹縣立交響管樂團、北埔國小、享樂十弦等團隊演出；下午有yoyo家族、如果兒童劇團演出「綠野仙蹤」；晚上則請來長榮交響樂團，搭配殷正洋、許景淳、謝宇威、曾雅君的演唱，還有築夢舞集和福爾摩莎舞劇團表演。

新竹縣文化局長張宜真表示，桐花祭首度結合客語闖關遊戲，過程可學習說客家話，並認識藝術村各個青創空間的理念與創意，只要完成七個關卡，就可獲得限量魔術氣球、造型棉花糖或環保飲料提帶，發完為止。也可到竹東動漫園區兌換優惠入園券，參加密室脫逃體驗。

「桐樂會」另安排美食大PK，限量供應創意桐花餐等美食，還有藝術市集、寵物市集及胖卡餐車等。

園區內還有桐花彩繪壁畫打卡新亮點，「插話畫新竹」畫展也自昨天起展出到五月廿日。

縣府表示，五月四日上午八點到五日晚上九點半，南自北興路二段到東林路口，北自東林路一九四巷及沿河街口，將進行交通管制，請將車停在竹東車站後方收費停車場或河濱公園停車場。

文化局昨邀築夢舞集等演出，為活動暖身。縣長邱鏡淳、議員、藝術家及駐村店家等人啟動桐花祭開幕式。