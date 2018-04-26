〈北部〉桃警勤務繁重加成不及雙北 議員抱不平

2018-04-26

與雙北員警相差2530元

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市員警目前可領取「第二級」警察人員警勤加給勤務繁重加成，每月最高可領一萬四千三百四十元，多名市議員認為，員警除一般勤務，還要執行大型活動或支援陳情抗議勤務，市府應向內政部爭取將桃園比照雙北列為「第一級」，讓員警每月能多領兩千五百卅元。

內政部依警察人員警勤加給勤務繁重加成相關規定，將六都中的台北、新北市警察局列為第一級，員警最高可領取警勤加給八千四百卅五元的兩倍（一萬六千八百七十元）；桃園、台中等另四都列第二級，員警最高僅可領取警勤加給八千四百卅五元的一．七倍（一萬四千三百四十元）。

「桃園警察到台北支援還會被笑！」市議員黃景熙舉例，桃園捷運警察大隊員警常會在台北段巡邏，雖與北市員警做一樣的工作，卻領不同津貼，市府與警察局應積極爭取，不要罔顧員警的權益。

常北上支援 怨同工不同酬

警察局昨在市議會進行工作報告時，多名市議員為員警抱屈，指桃園員警們除維護治安等工作，還得經常北上支援，去年支援台北市的陳情抗議勤務，就多達一千四百八十七人次，而昨天立法院又有不滿年金改革的抗議活動，桃園有八十名員警北上支援。議員們表示，儘管工作都相同，桃園市員警的加給卻比雙北市員警來得少，「實在不公平」。

議員也要警員 非分內工作要拒絕

市議員黃婉如則建議警方要「勇於說不」！不是警察分內的工作，如支援廟會、大型活動等，應評估是否由主辦單位或外包廠商負責維安，以減少基層員警負擔，讓警察工作回歸正常。

警方對此表示，讓桃園市員警比照雙北市，每月可領一萬六千八百七十元加給，以市府財務狀況而言，並無問題。因礙於去年四月間，內政部檢討警勤加給勤務繁重加成後，決議「分組分級支給，落實不同工不同酬」，市府才無法推動，會持續向中央爭取，以保障員警的權益。