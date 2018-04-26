〈北部〉《桃園》「高中從農」獎勵 桃園555人入列

2018-04-26

農委會再加碼 全國名額擴大至1200人

〔記者陳昀／桃園報導〕行政院農業委員會主任委員林聰賢昨在國立北科附工（前身為桃園農工）宣布，「獎勵高中從農方案」獎勵金名額從兩百人擴大至一千兩百人，每學年最高可領三萬元，讓青年提早了解從農必備能力，建構友善青年從農環境，讓「年收入破百萬不再是夢」。桃園市有五五五名學生適用此方案。

林聰賢指出，農委會去年起推動「獎勵高中從農方案」，凡在校學習成績前五十％者，利用寒暑假完成農業實習廿天，就可向農委會申請每學期五千元及農業職涯探索獎勵金一萬元，每學年最高可請領三萬元；農業實習期間，農委會也提供兩百萬元意外險、廿萬元傷害醫療保險。

林聰賢表示，從農方案去年限定申請對象為十一所學校的農場經營科共十四班，今年將農業機械、園藝、畜牧保健及水產養殖科列入，擴大為卅四校六十八班。桃園市適用的學校有國立北科附工的農場經營科、園藝科及畜產保健科，以及龍潭高中的園藝科、畜產保健科，共有五五五人，在校成績前五十％皆可申請。

促北科附工升格 林聰賢允全面協助

與會的市長鄭文燦也當面向林聰賢爭取，將北科附工農業相關職群升格為五專，讓有意從農的學生學歷一次到位，畢業即就業。林聰賢允諾會就鄭文燦的提議與教育部加強對話，將制度健全的農業技職學校升格為專科。

北科附工校長陳勝利表示，去年因只開放農場經營科申請，校內僅廿人申請獎勵金，但對學生來說已有「雙贏效果」；過去寒暑假在校外打工，只會有一筆收入，這項方案可找農業領域實習，不僅有實習費用，還能請領獎學金，學生的反應都很好。

桃市青農也擴大 今年增至41人

市府指出，農業局從二○一五年起推動「桃園市青年從農輔導計畫」，培訓十八歲至四十五歲青年從農，「農業實習」前四個月，市府每月提供三萬元學徒津貼，進入「輔導農業經營及創業」階段，每人最高補助廿萬元。鄭文燦表示，輔導計畫已累計培訓九十二人，創業成功率達九成；今年名額提高至四十一人（原每年廿五人），並採學徒制，讓青農跟著老師傅在農場實作。不過，教育部與青年從農輔導計畫，符合條件者只能擇一提出計畫。