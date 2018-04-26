〈北部〉竹縣新豐溪支流成泡泡河 清潔劑廠惹禍

2018-04-26

環局：業者違法排放廢水 將開罰

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉新豐溪又見「下雪」！新豐溪支流廿四日傍晚覆蓋一層厚厚的白色泡沫，更漫飛到馬路上；環保局表示，經循線追查，確認是一家從事生產清潔劑的廠商，排放未經處理的廢水，除當場勒令停止排放，後續將視檢驗結果，依「水污染防治法」相關規定裁處六萬至兩千萬元罰鍰。

水面覆蓋白色泡沫 長達500公尺

新豐鄉新豐村村長吳石明表示，廿四日下午接獲多名村民通報，新豐溪支流覆蓋一層厚厚的白色泡沫，綿延約五百公尺長，泡沫甚至漫飛到馬路上，十分誇張，恐已嚴重污染溪流環境，立即通報環保局。

新豐溪屢傳遭泡沫等廢污水污染情事，地方人士痛批無良業者罔顧生態環境，要求主管機關加強稽查。

環局人員採樣送驗 並勒令停止排放

環保局表示，水污科人員在傍晚五點多獲報後趕到現場，沿新豐溪向上追查，確認是一家清潔劑產品製造公司排放廢水，因清洗桶槽及廢水處理設施故障，導致廢水未經處理，逕行排放到道路側溝後流至新豐溪；現場已採取水樣送驗，檢驗COD及陰離子界面活性劑。

環保局說，該公司從事清潔用品製造，為水污染防治法事業分類及定義的化工業，但未取得縣府核發相關許可文件，現場已勒令停止排放廢水，並依規提送許可文件申請。