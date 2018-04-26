〈北部〉《桃園》關西人護牛欄河陳抗 環局：加強稽查

2018-04-26

要求上游工廠遷移 否則擴大陳抗

〔記者陳昀／桃園報導〕生產清潔用品的立運特化公司龍潭廠三月十二日發生火警，因火災造成清潔劑外洩流入牛欄河，導致下游的新竹縣關西鎮河段污染，引發居民不滿組成「還我乾淨牛欄河自救會」，昨由關西鎮代會主席率近三十人到桃園市政府抗議，要求環保局對牛欄河上游工廠提出輔導遷廠計畫，若十天內沒有得到滿意答案，將擴大抗爭。

向桃市環局下通牒 限10天答覆

關西鎮民代表會主席劉德樑昨率領近卅名居民到桃園市政府抗議，訴求「還我真相，嚴懲廠商！」劉德樑說，這場火災造成的污染，就連生命力堅韌的吳郭魚、鱸鰻都大批死亡，讓人懷疑上游的工廠也趁亂排放廢水，讓關西鎮民飽受污染之苦。抗議群眾要求桃市府於三個月內提出「牛欄河上游工廠輔導遷廠計畫」，若十天內沒有給滿意答覆，將發動更多鄉親前來抗議。環保局指出，這次污染事件是火災衍生的偶發事件，當天立運特化公司龍潭廠未能有效防堵消防污水外流，事後被依違反水污染防治法告發，可處三萬至三百萬元罰鍰。

環局：合法設廠 無法勒令遷移

對於民眾要求輔導遷廠，環保局說，牛欄河上游的工廠都是合法設置，不可能因為一家工廠發生火災就要求全部搬走；環保局強調，後續每個月都到牛欄河水域採樣水質檢測，對於重大或惡意違規的事業，有勒令停工或移送法辦的處罰機制，向陳抗民眾表示，一定會依法處理。

環保局表示，立運特化廠方已於三月十三至廿三日期限內完成改善，經複查水質並無異常，桃市府會與新竹縣政府環保局持續監督事業排放情形，維護區域水體環境。