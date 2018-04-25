〈北部〉一家一道菜接風 漂流相機日女大生4/27訪岳明

2018-04-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國小師生到海邊淨灘時，撿到日本女大學生椿原世梨奈遺失的相機，串起台、日情誼，椿原廿七日將抵台感謝。岳明國小表示，撿到相機的五年忠班師生與家長，發起「一家一道菜」宴客，要讓椿原留下美好回憶，為這段相機奇緣寫下溫馨句點。

校方歸還相機 規劃淨灘活動

岳明國小五年忠班學生上個月廿七日在海邊淨灘，檢到一台從沖繩漂來的相機，師生透過相機照片尋人，找到失主椿原世梨奈並取得聯繫。這段神奇相機漂流記，網友認為是「最溫馨的故事」，椿原世梨奈訂廿七日到岳明國小表達感謝，與師生相見歡。

椿原預計上午十點抵達岳明國小，學校除將相機物歸原主，還規劃淨灘及趴浪體驗；晚間在學校的綠能夢想館舉辦晚宴，由忠班師生與家長準備「一家一道菜」宴客，要讓椿原與家人感受到台灣濃濃的人情味。

護海洋巡演 布袋戲演出台日奇遇

校長黃建榮說，如果有熱情的民眾要加入同歡，也歡迎自備一道菜參加，與小朋友共同搭起台日友誼橋梁。

「歸還相機不代表結束！」岳明國小表示，忠班師生已發起「神奇相機護海洋巡演計畫」，將到學校、社區用偶戲巡演，以「表演一場、淨灘一場」方式，讓故事接續下去，廿七日當天就會用「布袋戲」演出這段台日奇遇，讓椿原留下美好回憶。