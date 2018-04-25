〈北部〉為兒轉行做蛋糕 「三太子」征美奪金

2018-04-25

自製蛋糕兒驚喜 補教師辭職投入

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「別人的媽媽都會做蛋糕！」四十三歲的林雅晴，原是補教英文老師，三年前，為了兒子辭職，投身翻糖蛋糕製作，最近參加美國聖地牙哥蛋糕大賽，以「哪吒三太子」造型蛋糕，奪下「特金大獎」最高榮譽。她說，這樣的轉變很好，讓她活出不同人生。

林雅晴二十六歲就投身補教界英文老師，三年前，為了兒子親手製作卡通造型生日蛋糕，在好友指導下，花了一個星期才完成。慶生會上，她看到兒子興奮又驚奇的目光，心裡很感動，除了拉近親子距離，也覺得很有成就感。

「越做越有興趣！」林雅晴愛上了做蛋糕，決定辭去補教工作，開始投入翻糖蛋糕製作，進行技術研究自我充實，漸漸闖出名氣，甚至開班授課，三年來已完成六十件作品，從「門外漢」到登上國際舞台贏得首獎，她說，人生的劇本真的無法偷看。

花1個月塑出「哪吒三太子」頭及表情

這次獲獎的是美國聖地牙哥蛋糕協會在三月舉辦的蛋糕大賽，今年邁入三十五屆，有中國、香港、日本、美國及台灣等五個國家選手參與，台灣派出十名選手，林雅晴以「哪吒三太子」翻糖蛋糕脫穎而出，榮獲「特金大獎」最高榮譽，宜蘭市長江聰淵昨頒發獎座，為林雅晴精彩的表現喝采。

林雅晴說，台灣的「哪吒三太子」在國際很有名，造型也很有特色，可結合傳統文化吸引評審目光，才會以三太子為主題，「哪吒三太子」製作到完成就花了半年時間，光是頭部與表情凝塑就花了一個月。

林雅晴表示，翻糖蛋糕有彈性、可以塑形，三太子內部結構是用鐵絲支撐，宜蘭太潮濕，運送到美國的過程，要放在乾燥室並添加防腐劑，才會讓作品一直保持完整，比賽期間，她也到美國說明創作理念與技巧。

「投入蛋糕製作讓心情變好，活出不同的人生。」林雅晴說，以前在補教界，都要到晚上八、九點才能下班，無法照顧孩子，兒子也常抱怨「別人的媽媽都會做蛋糕，只有妳不會」，因此決定辭去工作，投入蛋糕製作，能在美國獲獎真的很開心，會繼續精進自己，下一步將挑戰德國世界大賽，為台灣爭取更多榮譽。