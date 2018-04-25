〈北部〉喜迎桐花季 南庄將辦客家音樂饗宴

2018-04-25

〔記者鄭名翔、彭健禮、黃美珠／新竹、苗栗報導〕知名客家創作歌手陳永淘，活躍於新竹、苗栗的客家庄，為配合苗栗客家桐花祭，將以「內山路頂遶山花」為主題，五月五日在苗栗縣南庄鄉東河村永聖宮、十二日在南庄基督長老教會舉辦演唱會，邀請鄉親來聆聽南庄限定的客家音樂饗宴。

苗縣境山頭不難見到油桐花簇枝頭高掛，走入三義鄉苗四十九之一線，沿途更是「五月雪」迎賓，飛落的花瓣，在道路一旁、甚在路上鋪疊成油桐花毯，讓人捨不得輾壓而過，破壞了這自然的時序之美。

鼓勵搭車賞桐花 打卡抽獎

雪白的油桐花正在綻放，四、五月上山賞桐花幾成台灣的全民運動。新竹區監理所表示，為鼓勵遊客多多使用公共運輸系統追逐桐花祕境，公路總局舉辦「二○一八和你桐遊去─搭乘公共運輸探訪桐花秘境」踩點打卡抽大獎活動，包含iPhoneX、iPad Pro、五十吋四K連網液晶電視等多項好禮，要給懂得節能減碳的賞花客試手氣。

竹北新瓦屋推好客上好茶

此外，新竹縣政府文化局搭配境內的客家桐花祭系列活動，將在五月廿日早上十一點，在竹北市的新瓦屋客家文化保存區舉行「二○一八新瓦屋好客上好茶」活動，推出「享樂茶席」。每人只要五十元銅板，既可享受到好茶，又可以獲贈掌心大小的紀念瓷杯一個。活動將在五月三日早上十點起開放網路報名（http://t.cn/Rm1Ce77）。