〈北部〉苗縣人口持續減少 全國排名跌至第11

2018-04-25

原本全國第10 3月被竹縣超越

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣人口數除出生率屢探新低，也連帶使得總人口數下降，根據最新出爐的三月份人口統計資料，苗栗縣總人口數為五十五萬兩千一百六十一人，低於新竹縣的五十五萬兩千八百七十七人，三月人口數正式被超越，全國排名從第十變成第十一，而本屆選舉時鄰近台中市的通霄、苑裡鎮也因人口外流，議員席次已少一席，苗栗縣政府恐怕要加把勁。

通苑人口外流 本屆議員已少1席

苗縣府民政處分析，由於苗栗縣人口減少時期剛好與生育津貼降低時間相同，人口數減少、外移應該與生育津貼有關，畢竟父母要到外縣市請領生育津貼也要將戶籍遷出，導致出生率下降、遷出率上升。

與台中市托育一條龍福利措施相比較，除發放生育津貼，更有托嬰、就讀幼兒園補助，也吸引不少人口遷入台中市。

中市托育福利 吸引縣民遷入

不過，目前礙於苗縣府財政較艱鉅，縣府會先朝改善財政狀況努力，待財政轉好後才有餘力發放生育津貼等非法定社會補助，盼吸引人口回流。

苗栗縣總人口數從二○一五年開始減少，較二○一四年減少三千兩百二十人，二○一六、二○一七年狀況持續惡化，各減少四千七百二十三人、五千三百八十二人，今年前三個月則分別減少五百六十二、四百三十八與六百四十六人。

苗縣生育津貼於前縣長劉政鴻任內時發放三萬四千元（每胎發放），後來因爆發財務危機，舉債過高，被審計單位糾正，生育津貼兩度調降至目前的六千六百元。