〈北部〉竹市樹林頭公園成功「掀綠」 5月1日啟用

2018-04-25

園內樹木曾大量枯死 挨批

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市佔地五、六公頃的空軍五、六、七村，在眷戶搬離後，由竹市府規畫成樹林頭公園，不過園內的樹木銀行，因未整頓，致逾半樹種枯死，曾被市議員抨擊是「樹木墳場」，經市府向國防部爭取經費進行掀綠計畫，除進行樹木綠化移植，更改善排水等設施，一改過去雜草叢生髒亂景象，成功掀綠，將於五月一日啟用。

爭取經費改善 進行綠美化

市府都發處長吳堂安說，竹市去年啟動的掀綠計畫，獲國防部兩千四百萬元經費，除已完成錦華公園及嶗山新村和高峰路的掀綠工程，其中樹林頭公園的掀綠工程，除要解決過去雜亂堆置的樹木問題，更進行樹木移植及綠美化工程，去年八月開工後，已近完工。

吳堂安說，樹林頭公園內的樹木銀行，是市府進行其他工程移進來的樹木，包括楓香、櫸木、台灣欒樹和苦楝等約兩百廿棵，但因長年未照顧，加上土壤厚度不夠，雜草叢生，導致逾半樹木枯死，市府也藉此機會進行整理和移植，並增加樹種。

增加樹種 全區綠覆率達7成

如今樹林頭公園佔地○．六公頃的掀綠計畫已近完工，包括四周種植楓香和苦楝等樹，也以扶桑灌木做植栽綠化，鋪上大量草皮，進行整地及排水設施和人行步道、生態水池和簡易擋土設施等工程，目前已完成座椅、橢圓廣場、植栽帶及人行步道工程，綠覆率達七成、有兩千多坪。

吳堂安說，市府這三年多來，盤整眷村閒置土地，包括已完成虎林棒球場、錦華停車場及錦華公園等眷村土地的綠美化再利用，其中樹林頭公園，更以大公園方向規劃，將成為居民休閒的好去處，未來市府將請士林社區千歲志工團協助認養，讓樹林頭公園成為老少咸宜的大公園。