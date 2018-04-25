〈北部〉麻疹疫苗缺貨 議員批作戰沒子彈

2018-04-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕麻疹疫情持續延燒，全台確診的廿二例中，國門之都的桃園市就有九例，仍有八○四人列管追蹤，是重點防疫區。市議會國民黨團昨召開記者會表示，許多民眾焦急想打疫苗，跑了數間診所卻發現「一劑都沒有」，痛批「防疫視同作戰，前線卻沒子彈」，要求中央與市府衛生局應儘速解決疫苗短缺問題，讓民眾安心。

市議員萬美玲昨質詢時憂心，麻疹疫情列管追蹤者是否有失聯的情形，疫情控制是否會出現漏洞，並呼籲除了讓醫護人員及機場人員接種，也應開放讓近期有出國需求的國民接種。

衛局︰無須過度恐慌

市府衛生局長王文彥對此表示，追蹤者並無失聯情形，他並強調，早年麻疹曾在台灣大流行，四十歲以上的民眾多曾出過麻疹、有相當的抵抗力；而廿至四十歲的民眾在小時候也都打過兩劑麻疹疫苗，雖然保護力會隨時間減弱，但仍有七至八成的抗體，因此無須過度恐慌，而在疫苗到貨前，儘量避免前往麻疹擴散區，如必須前往，應配戴口罩，若發現身體不適，須儘速就醫。

萬美玲說，近日接到許多民眾打電話稱兩週之後得出差或旅遊出國，有人還得前往麻疹重災區的日本沖繩，但跑了十幾間診所，疫苗早就被搶打一空，轉問衛生局，獲悉桃園機場的國際醫療中心仍有疫苗，昨一早前往也都落空。她認為，麻疹疫苗也應該放寬給近期有出國需求的民眾施打。

最晚到6月貨量充足

王文彥表示，麻疹疫情爆發，引起國人搶打疫苗，現存約兩萬餘劑的自費疫苗，昨起已由疾管署接手管制，優先讓桃園機場工作人員、北北桃醫學中心急診醫護人員接種，暫不開放民眾自費接種，最晚須等到六月疫苗貨量充足，才可自費施打。