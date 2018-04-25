〈北部〉浪漫追雪 5條賞桐步道吸人氣

2018-04-25

目前花開七成 花期到下月上旬

〔記者李容萍／桃園報導〕四、五月是桐花盛開的季節，市府客家事務局舉辦的客家桐花祭正熱鬧展開，昨推薦民眾可走訪三坑鐵馬道、小粗坑古道、十一指古道、齋明寺古道及東森山林的五條步道賞桐，五條步道除妝點不同於桐花意象的裝置藝術，假日也規劃不插電展演、小農市集、客庄微旅行及免費賞桐專車；目前雪白的桐花綻開約六、七成，預估花期可持續至五月上旬，浪漫「追雪」正是時候！

客家文化館後方 打造桐話樂園

延續去年桐花地景藝術作品的風潮，客家事務局今年以桐（童）話為設計理念，設置五座裝置藝術，客家文化館後方公園有「桐花美好列車」，即起至五月十三日，於每週二至週日上午九點半至十一點半、下午兩點至四點的兩個時段，現場發放號碼牌讓民眾乘坐，每個時段有一六八個名額，如遇風大或大雨停駛；而客文館前廣場也由竹草編藝術家王昱翔，以桐花加上童話，結合草編工藝，打造大樹外觀的「桐話樂園」。

五條賞桐步道中，龍潭三坑鐵馬道穿越被稱為龍潭第一街的三坑子，昔日三坑子是繁華的碼頭，而大溪石門大圳與龍潭三坑老街為前後終點，可一次體驗埤圳風光、農野景致以及人文老街的多重樣貌。

龍潭小粗坑古道為串聯粗坑與石門地區的幽靜小道，每年桐花季都吸引民眾前來欣賞片片白花灑落在層層綠林中的花漾美景；走在具百年歷史的石階上，常有旅人用桐花花瓣排列成愛心花環，十足療癒。

大溪齋明寺古道建於一九二三年，是河西地區三大古道之一，另兩條為御成路古道、蟠龍崎古道，現存的石板路石材都取自大漢溪，為齋明寺創始人李阿甲第四代孫江連枝（法號普海）聘工人鑿砌、鋪疊而成。

大溪十一指古道連接頭寮（台七線）與埔尾（台四線）兩地，全長不到一公里，相傳是有十一隻手指的工頭阿伯所開鑿鋪設而得名，古道以枕木階梯及泥土小徑為主，右側緊鄰小溪流可聽到潺潺流水聲，讓行者感覺相當幽靜與清涼。

東森山林桐花步道位於楊梅區近郊，占地一萬五千坪綠地的度假村種植大量油桐樹，油桐花盛開時落英繽紛，七百五十公尺的步道，滿地都是雪白的桐花，步道平緩易行，老少咸宜。