〈北部〉防窄胸天牛搶柚 農改場籲防蟲害

2018-04-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕過去多出現於西部文旦產地的害蟲「窄胸天牛」，去年悄悄入侵花蓮、且有漸增趨勢，導致瑞穗鄉約有六十公頃文旦果園傳植株受損，花蓮區農業改良場為避免災情擴大，今年趕在成蟲羽化期前，開辦窄胸天牛防治技術觀摩會，教導果農以燈光誘集、木板報紙誘引雌蟲產卵等方式驅除害蟲。

去年瑞穗約60公頃無法結果

花蓮縣文旦栽種面積約一千多公頃，主要集中在瑞穗鄉、壽豐鄉及玉里鎮，全年總產量可達一萬多公噸，約佔全國四分之一，去年起卻陸續出現新害蟲「窄胸天牛」，嚴重危及瑞穗鄉六百公頃大的文旦果園，幼蟲因啃食植株根部，造成養分與水分吸收能力下降，加上天災、寒害及大雨影響，約有十分之一果樹無法順利結果。

花蓮農改場作物改良課助理研究員劉啟祥說，原出現在西部的窄胸天牛，過去雖有在東部零星出現的紀錄，但去年因數量漸增，已危害文旦產量，農改場不得不重視，將防治作業列為今年首要工作，盼能減少果農損失。

建議燈光誘集、報紙誘引防治

他說，每年五至六月中旬，是窄胸天牛的主要羽化期，幼蟲會先棲息在土壤中，專吃果樹根系，影響養分及水分運輸，導致樹勢衰弱，葉片稀疏、黃化，甚至提早成熟或落果，最後造成植株死亡。

在成蟲羽化出土後，很快就會進行交尾及產卵，果農防治工作就必須在此時同步展開，透過捕捉成蟲及誘引雌蟲產卵等兩方面著手，避免害蟲持續危害果樹，其中又以利用昆蟲趨光性，來進行誘集的「燈光誘集法」，及在皺摺處產卵習性的木板、報紙誘引等方法最佳。

花蓮農改場長范美玲說，由於果農不熟悉窄胸天牛，也普遍缺乏防治的實際經驗，盼能透過防治技術觀摩會，熟悉防治作業；另針對受害果園，也會派員到場說明復耕技術，透過適當管理技術復原受害文旦的生長，目前在鶴岡文旦果園施行的復耕技術，因植株生育狀況良好，已明顯恢復生機，將把相同技術移轉瑞穗。