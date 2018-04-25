〈北部〉繞流排廢避水汙費 燿華宜蘭廠罰372萬

2018-04-25

2月才因排放強鹼性廢液 罰257萬餘元

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕燿華電子宜蘭廠二月才因排放強鹼性高錳酸鉀廢液，被宜蘭縣政府開罰兩百五十七萬元，近日又被查獲繞流排放廢水，規避繳交水汙費。宜蘭縣政府昨再重罰三百七十二萬元，並下達通牒若再犯將勒令停工。燿華表示，並非故意規避水汙費，而是工作人員便宜行事，會深切檢討改善。

燿華宜蘭廠去年八月、十二月，宜縣環保局定期稽查時，發現放流水化學需氧量、懸浮固體超標，分別開罰十萬五千元、十六萬五千元。今年二月六日，燿華廠內高錳酸鉀廢液管路滲漏，部分強鹼性廢液流入雨水溝，縣政府發現後，依水汙染防治法開罰兩百五十七萬四千元。

本月16日被發現廢水違規繞流排放

這個月十六日，縣政府派員到燿華稽查，再度發現燿華涉嫌將廢水違規繞流排放，依正常處理程序，經過放流槽處理後的廢水，要通過沙漏塔再行排放，沙漏塔設有電子水表，可計算廢水排放量計徵「水汙費」；縣府認為，燿華有規避繳交嫌疑。

代理縣長陳金德指出，對於繞流行為，依水汙法對燿華開罰三百七十二萬元，同時要追繳「水汙費」，數量與金額還在統計中，他並對燿華下最後通牒，如果一年內，再有前述相同違規，違反相關法令，經兩次通知未限期改善，縣府將勒令停工。

正更換大容量沙漏塔 坦承便宜行事

燿華坦承有繞流違規行為，但否認是迴避繳交水汙費。廠方表示，宜蘭廠正在更換容量更大的沙漏塔，作業人員便宜行事，讓放流槽的水未依規定排放，但這些水都已經過處理，不會影響環境。

燿華指出，近幾年，宜蘭廠出了好幾個紕漏，公司會深自檢討，避免類似情況再度發生，廠區已全力加強工作人員培訓，也從土城廠調資深幹部到宜蘭，做好設備安全檢查與把關，近期將斥資千萬元增設宜蘭廠廢水處裡設備，達到排放標準，至於排放水有泡沫情形，將尋求專家協助解決。