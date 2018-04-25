〈北部〉北景雲計畫動工 估2021完工

2018-04-25

七合一工程總經費達十億五千萬

〔記者鄭淑婷／八德報導〕市府以有償方式撥用軍方閒置、約四四七八坪的八德區北景雲營區，規劃興建八德國民運動中心、大湳消防分隊、三里聯合市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書館及停車場的七合一工程，統包工程昨開工，市長鄭文燦出席表示，「北景雲計畫」總經費達十億五千萬元，預計二○二一年完工。

鄭文燦指出，北景雲營區過去是八德大湳的重要地標，但已閒置逾廿年，軍方原本有意標售土地、透過都市計畫變更為住宅區，因該土地位處市中心、地理位置優異，市府與國防部軍備局及陸軍六軍團等單位協調「有償撥用」，於去年完成撥用程序。

鄭文燦說，該基地原本只計畫興建八德國民運動中心，市府為了做最好的運用，規劃加入大湳消防分隊、三里聯合市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書館、停車場，合稱為「北景雲計畫」。

位於八德國際路一段與廣福路口

昨開工會場湧入數百民眾一起見證，也祝禱工程順利完工。

市府工務局新建工程處表示，「北景雲計畫」基地位於八德區國際路一段與廣福路交叉口，基地面積四四七八坪，規劃興建地下兩層停車場及三棟建築物。

新工處表示，停車場將採全基地開挖，將原規劃三一○個停車位，增為汽車位四六七個、機車位一三七個，落成後可解決大湳市場周邊長久以來的停車空間不足問題，而三棟建築物分別為八德國民運動中心、大湳消防分隊及廣隆、大同及大成里市民活動中心暨公托中心、日照中心及圖書館等，將成為幼齡到銀髮族都可使用的樂活園區。

其中，八德國民運動中心為地下兩層、地上四層樓建築，總樓地板面積約二八三一坪，地下一、二樓為停車場；一樓為室內溫水游泳池、兒童遊戲室、會議室等；二樓為體適能中心、韻律教室、飛輪教室等；三樓為桌球訓練中心及行政辦公室；四樓為室內綜合球場及室外綜合球場，桌訓中心預估可容納卅桌球檯，可做為桃園市培育選手的訓練基地。

新工處指出，八德運動中心有多項特別設計，如球場以側面開口引進自然光線及自然通風，以減少室內的封閉感，游泳池北、東、西側將設置綠帶景觀，並使用大面積採光窗，使室內外景觀相互連結、延伸。