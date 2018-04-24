〈北部〉圖書館免費電影 3萬片隨你挑

2018-04-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕三萬片電影隨你挑！再搭配四十二吋LCD電視、藍光播放機、無線耳機，坐在一萬八千元的高檔沙發上，這樣的「家庭劇院級」享受居然是在大學圖書館（下圖，記者花孟璟攝），而且統統不用錢！花蓮的私立慈濟科技大學圖書館內，有三萬部具有版權的電影，對於窮學生堪稱福音。

慈濟科大學生楊珍妮說，平常是透過手機追劇，雖然圖書館的影片不一定最新，但確實比用手機看好得多。

慈濟科大圖書館內，特別規劃的「視聽區」相當熱門，共有三十台DVD播放機及個人獨享大螢幕，可以一個人隨時到圖書館看片子，或是揪幾個好朋友在沙發區一起看四十二吋LCD大螢幕，坐在沙發上享受，與在家看唯一的差別是必須戴上無線耳機，以免吵到其他人。

校方表示，目前圖書館內有超過三萬片的影音，院線片下片後不久也能在圖書館看到，或者借回家看，有些叫好叫座的院線片「長期都在外借狀態」，要借到還真的碰運氣。

除了電影之外，也有各科系的教學影片、語言學習、紀錄片等，有些老師也會出「影片」當補充教材。

護理系老師楊憶如推薦電影《我想念我自己》，呈現阿茲海默症患者的故事，學生從片中可認識疾病的症狀及病人的心理反應，幫助自己更同理病人的心情，對於即將進入實習階段的護理系學生很有幫助。

辦證押金 校外民眾也可看

慈濟科大圖書館圖書館採編組長張玉瓊，除了慈濟體系的學生可以到圖書館免費看電影、或將影片借出，校外民眾也可以辦理「校外讀者證」，辦理時繳交押金二千元，之後就能無限次看片、借書。