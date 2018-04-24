〈北部〉三奇伯朗大道新玩法 冬山擬引進熱氣球

2018-04-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇伯朗大道春夏時節擁有翠綠色稻浪，冬山鄉公所除推出伯朗大道「自行車輕旅行」，騎單車走跳鄉內景點；另計畫在六月稻浪結穗轉成金黃時，在稻田升空熱氣球，讓遊客從高空俯瞰稻田美景，成為全新體驗。

三奇伯朗大道位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方，稻田風景未受建物、電線杆阻擋，中間還有條Ｓ型農路蜿蜒貫穿，保有蘭陽平原傳統水田風貌。四至六月期間，水稻漸漸從翠綠轉為金黃，伴隨徐徐微風，稻浪擺舞形成特殊景致；六月底結穗時間，金黃色稻田更被形容是「夏天限定的美景」。

配合三奇伯朗大道即將登場的觀光季，公所四月底前，將搭建高十公尺攝影平台，讓遊客可以上平台登高拍照；今年還計畫引進兩顆熱氣球，提供全新玩法，以不同視角俯瞰金黃色稻田。

鄉公所表示，熱氣球會參考台東熱氣球嘉年華，每顆球每趟次升空可載四人，每次約六分鐘，收費也參考台東縣府標準，每人每次五百元，不過，具體內容與細節還待進一步研議與確認。

編列百萬 可望六月升空

鄉長謝燦輝說，熱氣球經費已編列一百萬元，會向鄉代會提追加預算爭取同意，順利的話可望六月升空，將是宜蘭縣第一個可搭乘熱氣球的景點。代表會主席黃強呈說，若能帶動地方觀光，將與代表討論後給予支持。

公所也規劃「自行車輕旅行」，從冬山火車站出發，經自行車道前往武淵村水火同源、三奇伯朗大道、冬山河舊河道等景點，每趟騎乘約廿四公里；從五月十二日至六月卅日共規劃六場次，四月廿六日開放報名，每人五九九元，額滿為止，請至冬山鄉公所觀光所現場報名。