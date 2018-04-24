〈北部〉東里國小110歲 已故日師之子專程來

2018-04-24

學校前身為花蓮「大庄公學校」

〔記者花孟璟／花蓮報導〕八十年前日本老師山本良一曾在花蓮「大庄公學校」教書，戰後返回日本卻始終對臺灣念念不忘，而昔日任教的小學也就是現在的花蓮縣富里鄉東里國小，將在本週五、六舉辦一一○年校慶。雖然山本老師已經在七年前去世，但兒子最近回信給學校，將專程從日本來台參加校慶，希望「看看父親魂牽夢縈的地方」。

山本老師15歲就職 愛校直到百歲

東里國小校長陳俊能說，山本老師的兒子信中寫到，上次來台灣參加校慶，他和姊姊一起參加，父親「唱了一首從來沒有在家人面前唱過的歌」。山本先生猜想，那首歌應該和大庄公學校有關係。「回想起來，父親十五歲師範學校畢業即前來就職，應留下許多寶貴的經驗、回憶」，山本先生說，「這份感情還一直持續到他一百多歲。」

生前多次助學 校內山本館紀念

山本良一出生於一九○七年，和大庄公學校「同壽」，他在台北師飯學校演習科畢業後，一九二六年分發到大庄公學校擔任訓導主任約四年，之後返回日本就讀京都農業大學，成為知名農業專家，也擔任過四屆大阪市議員，但雖然人回到日本，心中仍經常關心東里國小的狀況。

校長陳俊能說，山本老師除了與校友會捐款興建學校禮堂，一九九○年前後也陸續捐贈天文望遠鏡、顯微鏡、天文攝影機等，學校特別成立的天文館也名為「山本館」。

山本良一十年前還以一百歲高齡親自返校參加百年校慶，那也是山本老師最後一次回花蓮了。當時他已坐輪椅行動不便，仍千里迢迢帶著妻兒一起參加，可惜山本老師二○一一年過世，享壽一○四歲。

陳俊能說，其實學校每年校慶都會寫信去日本，邀請山本老師一家來台，在山本老師過世後仍沒有中斷聯繫，今年終於獲得山本老師之子山本作治郎來信，表示願意參加校慶，讓全校師生都喜出望外！他說，山本先生會在廿六日專程來台，學校希望透過熱忱的接待，感謝山本老師一家對東里國小的幫助。

依照東里國小校史室資料，該校前身「大庄公學校」，一九○七年成立時隸屬台東廳，一九○九年改隸新成立的花蓮港廳，戰後改名東里國小，至今滿一一○年。

東里國小校慶將在廿七日舉辦，當天將有創意踩街嘉年華、音樂會、足球比賽、台北身聲劇團演出、百年風華校史展；週六則有山本館展出的「看見陳澄波畫展」、村校聯合運動會、藝文展等活動。