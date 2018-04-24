〈北部〉全國國中籃球聯賽 宜市首獲雙冠

2018-04-24

復興重奪女冠 中華首摘男冠

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕全國國中籃球聯賽，宜蘭市首獲男、女子組乙組雙冠；復興國中女籃時隔十二年再度奪冠，中華國中男籃首度摘下冠軍；復興教練周俊雄說，每個學生都發揮了實力，一路過關斬將。中華的隊員林柏叡在比賽中狂飆三十三分，他說，很感謝隊友給他信心，讓他面對挑戰學會了「毫無畏懼」。

復興教練周俊雄說，訓練過程強調基本動作練習，例如投籃、運球、壓迫防守等，這次能拿到冠軍，主要是因為團隊所有成員都得到發揮，每個人都是主將，可用之兵比其他隊伍還多，這是復中的優勢，也是取勝關鍵。

復興女籃第一場比賽對上苗栗縣明仁國中，復興曾在北區比賽大贏對方三十分，竟意外在這場比賽吃敗仗。隊長李思嬡說，因先前贏過對方，大家有點輕敵，原本第三節還領先十一分，可是後來連續失誤，第四節反而被超前落敗，大家都很沮喪。

「我們已經沒有退路。」首場比賽輸了，復興面臨很大危機，但她們士氣與信心未被打垮；周俊雄向大家喊話，雖然第一場比賽輸了，只要改正缺點，把後面每場比賽贏下來，還是有可能拿到冠軍，學生們在後來比賽改掉缺失與態度，真的一路過關斬將拿下勝利。

隊長李思嬡已經三年級，她說，國中生涯可以跟大家一起拿到冠軍，真的很開心，隊員們感情都很好，會一起跳戰舞加油打氣，互相鼓勵、互相加油，真的就像一家人。

中華國中男籃體育班成立四年，首度拿到全國冠軍，教練唐正昌說，學生在賽事中遇到很多強隊，但關關難過、關關過，最後還是拿下勝利。在比賽中拿下三十三分的林柏叡，也改寫個人籃球身涯單場最高分紀錄。

市長：將投注經費培育選手

宜蘭市長江聰淵、代表會主席林智勇，昨天到兩所學校嘉勉同學，並頒贈每名球員和教練每人兩千元聯合勸募禮券。江聰淵說，感謝學校的努力，讓全國雙料冠軍留在宜蘭市，市公所會持續投注經費，培育各類運動選手。