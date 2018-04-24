〈北部〉桐花祭環境劇場 重現古早風情

2018-04-24

結合桐花、老宅、家祠

〔記者黃美珠／竹縣報導〕客委會今年舉辦全國客家桐花祭首次推出環境劇場，把桐花、老宅、家祠、地方信仰中心、或是客家生活館等融合在一起，其中四個環境劇場在新竹縣內就有三個，除了上週末在新竹縣歷史建築「羅屋書院」打頭陣的「榖雨桐花」，本週末分別在竹北市六張犁林家祠前公園、北埔南埔社區的南昌宮也都有新團接力登場演出。

羅屋書院管理人羅仕龍說，所謂的「環境劇場」，就是把整個表演舞台從室內拉到室外，並讓現場的地景、地貌、人文、風土合而為一，成為所有演員的展演天地。

剛落幕、由莫比斯圓環創作公社所創作演出的「榖雨桐花」，整個劇本用平實、生活化卻不失典雅的客語，搭配優美音韻，讓人見識到客家歌謠的不同風情。

特別現場並非專業的演出環境，要克服自然天籟的干擾，還要讓現場音效完美運作，才能領著觀眾隨著劇情起伏。果然兩天的成果，獲得在場欣賞者們普遍很高的好評。

重回舊時光 長輩好感動

特別是他們巧妙把觀眾帶入羅屋書院中，透過蜻蜓點水的導覽，牽動看戲者下次回訪羅屋的心念。還讓所有來客在老宅前自由走動、玩樂，還帶領大家踏上田間小路親近土地，讓很多年長的觀眾覺得像是「穿越」一樣回到古早時光，感動滿滿。

還有兩齣戲 週六日登場

接下來本週六、日（二十八、二十九日）下午五點半至七點，將在竹北六張犁林家祠前公園由「找我劇場」演出「山桐傳奇」，另在北埔南昌宮前則是由「自然而然劇團」帶來「自然童心首部曲《什麼怪東西》」，演出時間是週六、日下午四點至五點。

《什麼怪東西》是今年唯一收費入場的客家桐花環境劇，每人入場券一百元，可以現場買，也可以上網購票，網址：https://goo.gl/jWr8uF。