〈北部〉青溪國小虛擬英語村 3D場景學英語

2018-04-24

VR+AR 場景隨時變換

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區青溪國小打造的「虛擬英語村」昨天啟用，校方結合當前最夯的虛擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）技術，讓學生不必到固定情境教室與外籍教師互動，就能隨時隨地進入虛擬的桃園航空城、玩轉競技場、校園尋寶、桃園遊記等情境學英文，以及挑戰單字王等遊戲；平台還能記錄學習歷程，建立學習資料庫，未來再透過大數據分析及ＡＩ人工智慧，進行學習診斷並能「客製」課程。

市府教育局國小教育科科長鄭凱仁表示，這是全市第一座「虛擬英語村」，桃園目前有一百所國小設有實體英語村，建置飯店、旅館等情境，讓學生在情境中練習口說；青溪國小是透過3D虛擬場景，且能隨時變換場景，也一樣新奇好玩。

評估推廣到全市國小

他說，青溪國小的教學情境、學習遊戲等都是校內教師設計發想，教育局也規劃系列培訓課程，鼓勵國小教師參與。今年中會盤點各校意願及準備情形，評估補助數位載具，進一步將青溪國小的「虛擬英語村」推廣至全市國小，且會將青溪國小的教材優先導入使用，只要有相同設備，就能立刻互通有無。

可下載App 回家仍能學習

青溪國小校長萬榮輝表示，「桃園航空城」的情境有機場大廳、便利商店、出境關卡、餐廳、機艙、諮詢服務台、旅館、機場捷運等八個3D虛擬場景，虛擬角色會以英語提問、互動，讓學生從中學習；校園尋寶是利用ＡＲ技術將遊戲場景擴大到校區，認識校園的英文名稱與說明；「挑戰單字王」遊戲則是利用觸控螢幕與體感感應器，以手部運動排列字母，可單人挑戰或分組對戰。

他說，每個學生都有數位教具的專屬帳號密碼，回家後仍能下載App持續學習，學習積分會累積到雲端資料庫，方便追蹤學習進度，校方也會定期獎勵積分高的學生。