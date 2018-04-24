〈北部〉台灣觀巴旅遊護照 花蓮6行程拚觀光

2018-04-24

限量發售1000本 每本售價888元

〔記者王錦義／花蓮報導〕交通部觀光局委託台灣觀光巴士協會，發售限量一千本的「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，每本售價八八八元，精選全國十條路線供遊客自由選擇，但觀光局為提振花蓮觀光，特別把原本只有一條優惠路線的花蓮，另外由旅行社加碼規畫，推出共六條優惠行程，歡迎遊客搭火車到花蓮，再透過觀光巴士把花蓮玩透透。

台灣觀巴協會指出，台灣觀巴結合台鐵，遊客透過網路搜尋「台灣觀巴旅遊護照」，向承辦旅行社購買護照後，憑護照可選擇其中一條路線使用一次，需先到台鐵全國各車站窗口購買優惠火車票，享不限票種八五折優惠。

一到四人可成行 交通免煩惱

為響應觀光局振興花蓮觀光，原本花蓮只有「太魯閣之旅」一條優惠路線，另由花蓮在地的明利旅行社加碼規劃五條路線行程。明利旅行社董事長許兆麟說，除了太魯閣路線外，增加花東縱谷、東海岸、市區文史知性之旅、兆豐農場、海洋公園等。

遊客購買旅遊護照後，一到四人均可成行，先挑出路線並聯絡旅行社以預約出遊時間，並享有車站機場及當地飯店接送、觀巴車上無線wifi使用及中英日韓語音導覽。

此外，花蓮縣旅館商業同業公會、果果旅行社合推「Fun腳步Hen輕鬆遊花蓮」，即日起推出二天一夜台鐵專列（洄瀾之心）加飯店二九九九元起的超級優惠遊程，限平日（周一至周四）成行。旅館公會理事長陳義豐說，優惠行程提供東大門夜市攤商一百元美食抵用券；串聯花蓮四大名產店家，提供伴手禮兌換券一張，讓民眾品嚐花蓮在地名產；花蓮石藝大街也提供購物「滿千送腳底按摩券」。

縣府觀光處長彭偉族表示，透過觀光局與業者一起努力提振花蓮觀光，將花蓮簡單行程串在一起，告訴外界花蓮的生活機能已完全恢復，歡迎個人、家庭及企業到花蓮渡假旅遊。

彭偉族說，未來將推動智慧消費，使用智慧卡片也可到花蓮東大門夜市消費；而為推廣花蓮原住民部落旅遊，也將六個部落串聯起來，讓遊客們可以一次玩透透。