〈北部〉平鎮、龍潭養豬場好臭 議員：臭到睡不著

2018-04-24

市府：加強監控 源頭輔導為主

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據市府環境保護局統計，桃園去年公害陳情案有一萬一四七一件，其中以空氣汙染的五八五三件，占五十一％為最。市議員謝彰文昨天質詢指出，桃園登記有四一四養豬戶，許多長期被投訴有惡臭問題，更有不少陳年問題無法解決，隨即直說自家附近就有養豬場，對著環保局長沈志修怒說：「我也被臭到睡不著！」要求拿出具體辦法防制空汙；沈志修允諾會與農業局商討對策，還給民眾清新的空氣。

謝彰文指出，平鎮區湧安里、鎮興里及龍潭區聖德里、八德里的交界處有九家養豬場，其中只有二家合法登記的宗霖畜牧場及煥光畜牧場，分別飼養約四千三百頭及七百頭豬隻，其餘七家違規經營者，飼養豬隻少則十頭、多則八十頭，而這些養豬戶缺乏管理、排放惡臭，長期嚴重影響周邊住戶的生活品質。

謝彰文：稽查107次僅罰10次

她說，從二○一五年至今年三月底，平鎮、龍潭的養豬場因惡臭被民眾向環保局陳情五十一次，環保局雖稽查一○七次，卻僅開罰十次，讓業者肆無忌憚，且環保局回覆民眾的內容更是千篇一律地說「業者大門深鎖，周邊未發現異味」、「持續加強該區域巡查，以維持環境品質」等，不禁砲轟這根本就是「老掉牙的官樣文章」。

環保局環境稽查科長張書豪表示，養豬場業者都在白天作業，稽查人員晚間前往稽查時已無人員，但若發現現場有異味，會要求業者返回處理並採樣，稽查的百餘次均要求業者限期改善，只有逾期未改善者被依違反「空氣汙染防制法」或「廢棄物清理法」告發十次，共裁罰卅萬二六○七元。

謝彰文指出，「畜牧法」規定養豬達廿頭以上、養雞達五百隻以上才須登記，但這不代表無須登記的養豬戶可以汙染環境，侵犯他人的呼吸權，環保局更應該從嚴取締。

農業局漁牧科長高明．帕桑表示，對於未達登記規模的養豬戶「不會坐視不管」，會以輔導、獎勵等方式勸導業者改善防治汙染設備，也會配合相關局處加強稽查，如造成汙染就會開罰。

張書豪說，環保、農業、地政局及建管處去年九月組成專案小組，至九家養豬戶聯合會勘，並由農業局個別輔導，三月起已再度啟動專案稽查小組，對養豬事業進行輔導及管制。