〈北部〉〈射耳祭〉獵槍殺蛇犯禁忌 男中彈獲救

2018-04-23

走火誤射同伴 3彈孔取出8鋼珠彈

〔記者花孟璟、王秀亭／綜合報導〕台東海端、延平的布農族人最近陸續舉行射耳祭儀，海端鄉崁頂部落的布農族獵人昨凌晨到花蓮富里鄉永豐山區打獵，五十五歲邱姓男子的槍枝不明原因走火，因工業底火「喜得釘」威力強大，一次擊出多顆鋼珠彈，走在前面的四十七歲王姓男子遭擊中，背部三個彈孔當場血流如注，被送往台東馬偕開刀。受傷的王男體外三個彈孔，但術後共取出八顆鋼珠彈，由於手術開了十幾個小時，目前已轉入加護病房繼續觀察中。

布農族傳統 「生產工具不能打蛇」

「應該是觸犯禁忌了！」邱男懊悔說，在上山半途中發現一尾龜殼花，因擔心誤踩到蛇，他用槍托把牠打死。不過，布農族有一禁忌是「不能用鋤頭、鐮刀等『生產工具』打蛇」，而獵槍可以打山肉，也算是生產工具，可能因為這樣才發生意外。

邱男告訴警方，上山發現獵物後，就將槍枝裝上底火跟鋼珠彈，可是獵物後來跑了，他忘記清槍又起身要往前走，沒想到槍枝竟然走火擊發，射到走在前面的王男。

「一路上我一直喊他的名字！」邱男說，看到王中槍他擔心得不得了，緊急將王男背下山，沿路上怕王流血過多昏迷，兩人一直保持對話，雖然王沒有怪他，他還是覺得很抱歉。

警方調查，昨凌晨二點多獲報，經瞭解，三名獵人到永豐打獵，只有王、邱二人上山，另一人在山下等候，誤擊發生後，邱男自己把受傷的王男背負下山、打一一九由救護車送去關山慈濟醫院、又轉送台東馬偕醫院開刀。

據獵人透露，使用工業底火喜得釘的獵槍，火力相當大，至於一次能擊發多少顆鋼珠彈，要看鋼珠彈大小及裝填方式，比如打飛鼠用的是較小的鋼珠彈，一次可以噴三、四十顆鋼珠彈，威力不小。