〈北部〉溫泉農特產面膜 產學合作推4款

2018-04-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭大學團隊以礁溪溫泉為基底，加入宜蘭在地農特產金棗、雪耳、山苦瓜和角鯊烯，製作成「讚美之泉」四款面膜。宜大助理教授陳華偉說，自己身為宜蘭人，希望賦予宜蘭農產品新的可能性，把學理和應用結合，創造適合女性生理週期的面膜。

臉部保養 配合女性生理週期

宜大化學工程系助理教授陳華偉說，宜大化妝品公司「宜然純粹」進行產學合作，研發出宜蘭特產面膜「讚美之泉」，配合女性生理週期，製作金棗、雪耳、山苦瓜和角鯊烯四款面膜，宜大研發團隊並搭配礁溪溫泉水，以超音波萃取技術，提取富含多重礦物質溫泉，能有效滑潤肌膚與軟化角質，促進面膜菁萃吸收。

陳華偉指出，女性皮膚狀態最好的時候，約是生理期剛結束時，這個週期的面膜使用護膚成分最多，金棗有抗氧化效果，也能達到緊緻作用，作為第一週期的保養最適合不過。

陳華偉說，第二週期則使用南方澳漁港魚產，提煉出的「角鯊烯」作為面膜元素，角鯊烯可以達到修復皮膚效果；生理期結束後第三週期，皮膚會開始有黑色素沉澱，選擇冬山鄉產出的雪耳，為皮膚美白煥膚；最後生理期來臨時，女性皮膚容易長痘痘，選用壯圍鄉山苦瓜有鎮定消炎效果。

宜大團隊研發一年 將推量產

陳華偉表示，宜蘭有許多優質農特產品，他又在宜蘭大學教書，結合學理和應用，希望讓宜蘭農特產有新面貌，宜大團隊花費約一年時間完成新的四款面膜，未來會尋求通路，找廠商進行銷售販賣計畫，也考慮跟宜蘭各個農漁會合作。