〈北部〉寶山偏遠村落 7成住戶無自來水

2018-04-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉有兩座水庫，但偏遠村落的還有多達七成的住戶無自來水可用；鄉長邱坤桶說，公所連年爭取自來水延管工程補助偏遠住戶申裝自來水，前年度完成一百四十六戶，去年度爭取到二百六十一戶，預計今年再爭取一百二十五戶。

今年再爭取250戶裝設管線

寶山鄉公所統計，全鄉十個村只有大崎村的自來水普及率是百分之百，雙溪、雙新這兩個位於行政中心區的村較高，另外七個較偏遠的村的自來水普及率都很低，這七個村轄區內的二千三百一十九戶還有約七成的住戶沒有自來水可用。

邱坤桶說，去年度爭取到經濟部水利署補助四千四百多萬元辦理自來水延管工程，在包括寶斗村新珊路、新城村峰城路、雙新村湳坑路和吉林路、雙溪村環北路、深井村雙林路二段、三峰村新湖路四段、寶山村大坪路等地區施做，受惠住家有二百六十一戶。

邱坤桶也說，延管工程進度近期接近尾聲，他日前和幾名村長、鄉民代表勘查工程成果，確定都已經進入開挖埋管的階段，有些甚至已經可以開始銜接後續的家戶裝錶作業，不少受惠住戶眼看就有乾淨的自來水可用，臉上都露出開心笑容。

邱坤桶強調，寶山鄉境內有寶山、寶二這兩座水庫，但偏遠村落的自來水普及率還是偏低，所以鄉公所是連年爭取自來水延管工程補助協助偏遠住戶申裝自來水，前年度也有一百四十六戶受惠，鄉公所今年針對自來水延管工程的補助政策，預計提出二千五百萬元的補助申請，如果順利獲得核定，將會再有一百二十五戶受惠。