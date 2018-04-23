〈北部〉打趴中國19城市 我蟬聯「智慧好課堂」冠軍

2018-04-23

5國中小教師組桃園戰隊

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園老師好棒！擊敗中國，蟬聯冠軍！由五所國中小教師組成的「桃園戰隊」，四月十九及廿日赴中國參加浙江省嘉興市官方舉辦的「智慧好課堂」邀請賽，與來自中國十九個城市的教師一決高下，廿隊、一百名參賽者必須使用電子白板、平板電腦、IRS（即時反饋系統）等輔具授課、同場競技；「桃園戰隊」去年一舉奪冠，今年重組陣容參賽衛冕，最終以四個一等獎、一個二等獎獲得最高分，蟬聯冠軍。

電子輔具創意教學壓群雄

桃園戰隊執行長、光明國中校長何信璋表示，去年抱著觀摩心態參賽一舉奪冠，今年中國各隊來勢洶洶，桃園戰隊能達成衛冕，著實不易。代表參賽的教師分別為光明國中張順良、楊梅國中蔡貽良、青埔國中賴潁維、文華國小黃呈文及桃園國小林玲宜。

張順良以「正中紅心」為主題的數學課，透過動手摺紙實作，搭配HiTeach智慧課堂的輔助，引導學生由已知的垂直平分線性質，探究發現三角形外心幾何性質；蔡貽良以「尋找失落的帝國」，利用智慧輔具將雜亂的地圖資訊簡化，讓學生透過地圖判讀、分析，推論出最大根據地所在；賴潁維將生物課變成「super 任務」，透過智慧輔具協助，學生可以回傳作品，彼此評鑑，讓老師能掌握學生的學習效果，即時補救。三人均獲一等獎。

黃呈文將英文課以「招募小小MIB星際戰警任務」呈現，安排學習的英文句子全在逮捕外星人的任務中，獲國小英語科一等獎；林玲宜透過豐富有趣的魔法機器人，教導數學科的面積與周長，獲二等獎。