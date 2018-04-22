〈北部〉大鋸剖木實境秀 羅東林場舊情綿綿

2018-04-22

林場開麥拉 重現古早氛圍

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林管處昨在羅東林業文化園區舉辦「林場開麥拉」，重現五十年前太平山伐木時期，人來人往、人聲鼎沸的羅東林場氛圍，老師傅持大鋸子展現剖木實境秀，讓人大開眼界。

從前的太平山是全國三大林場之一，山區砍伐的檜木，由小火車運到羅東林場，羅東林業文化園區的竹林車站，便是當年太平山森鐵終點站，太平山後來禁採林木，轉型為森林遊樂區，伐木產業走入歷史。

「林場開麥拉」安排剖木秀、工人運材、貯木池移木、原木測量等橋段，會場模擬一批批檜木從太平山運進羅東林場，木材工人、商人、旅客、火車人員、居民齊聚於此，場區人潮群聚，充滿朝氣，羅東高中、聖母專校學生以在地學子身分參加活動，傳承羅東林業文化。

耆老憶往 搭火車聞檜木香

「聞到檜木香氣，就知道羅東到了！」林姓地方耆老說，半世紀前的羅東，是太平山檜木集散地，羅東林場一帶飄著淡淡檜木香，從台北搭火車返鄉的乘客，若聞到特殊檜木氣味，便知羅東站到了，要趕快拎起行囊準備下車，他看到鋸木、運材表演，深埋多年的往事，瞬間湧上心頭。

羅東林管處長吳坤銘說，早年羅東林場帶來龐大商機，造就羅東的繁榮，太平山結束伐木事業，喧鬧人聲逐漸淡去，「林場開麥拉」訴說太平山的美麗與哀愁，成為珍貴的歷史文化。

除了「林場開麥拉」，羅東林業文化園區昨天另有自然教育中心十週年特展、綠保標章農產市集，園區熱鬧滾滾，時光彷彿倒流，重回昔日榮景。