〈北部〉花蓮震災永久屋26日動土 拚1年完工

2018-04-22

北埔火車站北側、民有路旁

〔記者王峻祺／花蓮報導〕0206花蓮地震震垮市區四棟大樓，目前均拆除並完成綠美化，花蓮縣政府推動「安心成家專案」，選址新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，打造永久屋安置受災戶；縣長傅崐萁昨表示，目前已完成土地取得及規劃設計，廿六日動土後，將力拚一年內完工。

傅崐萁說，縣府震後全力投入復建工作，六天內就讓統帥飯店從殘垣斷瓦中變成公園停車場，另外安置受災戶的「安心成家專案」，也分別在二週內完成協商、三週內取得土地及規劃設計、建照申請等，並預計廿六日動工，趕在明年四月廿六日前完工。

受災191戶 43戶申請入住

異地重建永久屋計畫，共分成十五、廿、卅、四十及五十坪等五種大小，受災的一百九十一戶中，約有四十三戶申請入住，工程費用由善款支應，每坪造價以十一萬元估算，並視實際情況支用；新入住的永久屋若超出原有坪數，災民則必須支付多出來的費用，每坪也以十一萬元計算。

基地約1700坪 客製化打造

縣府建設處長鄧子榆說，永久屋基地位於新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，共含三筆縣有土地、面積約一千七百坪，主要是由受災戶自行找尋建商興建，縣府給予行政協助，預計下週核發建照。

縣府表示，永久屋興建戶數，主要以最終願意選擇異地重建的四十三戶受災戶為考量，興建過程採納登記戶數、坪數等客製化需求，未來將有房屋及土地完整產權，也會是東台灣第一個取得避震標章的建築。

不入住災戶 可領救助金

縣府指出，為尊重受災戶意願，其餘不願入住永久屋者，則可依原有住宅坪數，依公共住宅決標價格給予十一萬元的救助金自行買房；永久屋詳細興建細節及型式，將在廿六日後統一對外公布。