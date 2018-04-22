〈北部〉護樹教育扎根 「十呆院子」啟用

2018-04-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕由一生致力於保護老樹的「老樹媽媽」謝粉玉、台積電財務長何麗梅、何麗梅丈夫劉淙漢等人創辦的「十呆基金會」，經近五年的籌備，基金會位於苗栗縣大湖鄉的護樹教育中心「十呆院子」，昨天落成啟用，期盼播種地方，傳揚護樹的使命。

「十呆」之名由來，象徵當年成立基金會的十個人，基於對樹的濃厚情感，默默地護樹，努力保存老樹的歷史價值與其蘊含的生命智慧，因此得名；也盼透過推廣，能有更多人投入不求回報、只求落實老樹保育與環境教育。

十呆基金會為了護樹、救樹，曾舉辦校園老樹教學與各項相關校外教學活動，更積極向公部門表達護樹決心，目前已累積認養超過一萬棵老樹，足跡遍及全台灣許多角落。

為了讓護樹教育能向下扎根，並培育重視生態的人才，基金會籌備據點，選擇在大湖鄉成立十呆院子，作為護樹人的基地，同時也讓全國愛樹人能在此分享交流經驗，象徵護樹理念往下「深根」。

謝粉玉在啟用典禮致詞強調，一路走來感謝各界支持，將繼續保持「前人種樹、後人乘涼」的決心走下去。基金會董事長劉淙漢則說，除了矢志作為老樹代言人，也盼種樹護樹能保護台灣土地生態，創造永續的綠色價值。

另外，台積電共同執行長魏哲家也出資挹注，捐建十呆院子的二樓建物，作為休憩空間，讓未來愛樹人都可以在這裡停歇腳步、互動交流。