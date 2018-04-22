〈北部〉進軍竹市議會 民進黨12選將拚全壘打

2018-04-22

〔記者王駿杰／竹市報導〕針對下屆新竹市議員選舉，民進黨新竹市黨部共提名及徵召十二人，為歷屆人數最多，老將、新秀各半，昨天首度聯合造勢。新竹市長林智堅與民進黨立院黨團總召柯建銘共同站台，展現「市長拚連任；議員全壘打」的團結勝選氣勢！

6老將、6新人首次聯合造勢

民進黨推出的十二名市議員參選人中，有六名是現任者尋求連任，包括東區鄭貴元、曾資程、劉聲正；南區施乃如；北區李妍慧；香山區林盈徹。

六名新人則是參選東區的柯建銘特助鄭美娟、市長林智堅前辦公室秘書曾文濤；參選北區的市長林智堅前辦公室主任賴稟豐、劉康彥；參選西區的市長林智堅前辦公室秘書陳建名；參選香山區的前市府社會處長陳雪慧。

立委柯建銘譽為「幸福團隊」

民進黨新竹市黨部昨天以「世代合作，幸福接棒」為主軸召開記者會，逐一介紹、推薦十二名選將。柯建銘形容他們是「黃金比例」的「幸福團隊」。

柯建銘說，看到黨內老中青三代齊聚一堂，是新竹市最驕傲的一刻，市長林智堅是有史以來推動最多建設的新竹市長，這次推出的十二名市議員參選人則是「二分之一新人，三分之一女性，四分之一客家人」的「黃金比例」組合，希望這個「幸福團隊」能共同承擔建設新竹市的重責大任。

林智堅則說，這次世代合作將為政治經驗傳承立下典範，他上任三年來，向中央爭取超過一百億經費，打造市民有感的建設，六名實力堅強的現任市議員，加上六名歷練豐富的年輕生力軍，共組十二人幸福團隊，將成為打造幸福城市的最佳幫手，期盼揮出全壘打，都能當選，完成一棒接一棒的幸福接力。

國民黨拚過半 4月底完成提名

國民黨方面，市黨部日前辦理黨內市議員提名登記，共有廿二人完成登記，十四名現任市議員中，除香山區賀玉燕未領表登記，其餘十三人都完成登記尋求連任。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟說，廿三日市黨部會召開提名審查小組，以現任優先提名，不過，北區預定提名五人，但有七人登記， 新人部分會先協調，如果協調不成，月底前辦初選，香山區則可能徵召女性參選，爭取婦女保障名額。市議員的提名作業最晚會在四月底完成，國民黨將力拚在市議會的席次過半。